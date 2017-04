Met onder anderen Max Meyer, Alessandro Schöpf en Nabil Bentaleb heeft Schalke 04 enkele zeer talentvolle spelers in de selectie, maar degene die dit seizoen de meeste indruk maakt bij de opponent van Ajax is middenvelder Leon Goretzka. Met zijn uitmuntende passing, inzicht en power heeft hij zich opgewerkt tot een van de sterren in Gelsenkirchen.

Goretzka sluit zich op zesjarige leeftijd aan bij de profclub uit zijn thuisbasis, VFL Bochum. Dan heeft hij al twee jaar achter de rug bij Werner Bochum. Bij VFL doorloopt hij zonder problemen de jeugdopleiding en debuteert hij op zijn zeventiende in het eerste elftal. Het blijkt een droomdebuut, want thuis tegen Dynamo Dresden scoort hij direct. Het blijft bij slechts een jaartje Bochum, de Bundesliga roept. Voor ruim drie miljoen maakt Goretzka in 2013 de overstap naar Schalke 04.

Niet alleen Schalke 04 toont interesse in hem, want ook rivaal Borussia Dortmund heeft haar pijlen gericht op de veelzijdige middenvelder. In een interview met Die Welt ging hij begin deze maand in op die keuze. "Schalke 04 had een uitstekend plan met me en bovendien was het middenveld bij Borussia Dortmund drukbezet. Ik zag meer kans voor mezelf bij Schalke om aan speeltijd toe te komen en door te groeien tot een steunpilaar van het team." In zijn eerste jaar verovert Goretzka direct een basisplaats, maar zoals vaker bij jonge talenten is het tweede seizoen er een om snel te vergeten. Een gescheurde spier houdt hem meer dan een halfjaar aan de kant. Vorig jaar was wisselvallig, maar dit seizoen is de 22-jarige Goretzka definitief uitgegroeid tot een van de beste spelers van Schalke.

Contract 2018

Het contract van Goretzka loopt nog tot 2018. Hij is niet van plan om op korte termijn te verlengen. Voor Schalke breekt er komende zomer dus een belangrijke periode aan: nemen ze het risico dat het groeibriljant gratis de deur uitloopt volgende zomer? Ondertussen houden verschillende Europese topclubs de situatie nauwlettend in de gaten. Onder meer Juventus, Arsenal en Tottenham Hotspur worden genoemd als nieuwe bestemming voor Goretzka.

Wat maakt de drievoudig Duits international zo goed? Je zou hem kunnen omschrijven als een middenvelder van deze tijd. Voetballend goed, maar ook verdedigend staat hij zijn mannetje. Bij Schalke speelt hij dan ook als een echte box-to-box speler. Goretzka werd in het verleden niet voor niets de nieuwe Michael Ballack genoemd. Het is een kwestie van tijd tot Goretzka een volgende stap gaat zetten in zijn loopbaan. Tegen Der Kicker: "Ik wil graag internationaal blijven spelen, al is dat voor ons een lastig doel nu." Schalke 04 staat momenteel tiende in de Bundesliga.

Geplaatst op 13 april 2017 om 19:36