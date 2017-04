VVV-Venlo kan vrijdag promoveren naar de Eredivisie. Als de ploeg wint van RKC Waalwijk kan de kurk van de fles. En mocht het vrijdag niet lukken, dan gebeurt het volgende week wel. Vijf redenen waarom de Venlonaren een aanwinst zijn voor de Eredivisie.

De Koel

VVV-uit. Veel fanatieke supporters van Eredivisieclubs gaan deze wedstrijd omcirkelen zodra het speelschema bekend is. Want het stadion in Venlo is een van de meest bijzondere van Nederland. Met name de lange trap is gevreesd bij menig Eredivisiespeler. Na een nederlaag, of een rode kaart, lijkt de route naar de kleedkamer haast oneindig. VVV had lange tijd plannen voor een nieuw stadion, maar koos uiteindelijk toch voor verbouwing van De Koel. Uitstekende keus!

Seuntjens versus Seuntjens

Het lijkt erop dat de Eredivisie er volgend jaar een broederstrijd bij krijgt. VVV-spits Ralf staat tijdens het duel met AZ mogelijk tegenover zijn jongere broer Mats. Op dit moment telt het hoogste niveau al enkele voetballende broers. De enige twee die samenspelen zijn Luuk en Siem de Jong, van wie laatstgenoemde komende zomer weer terugkeert naar Newcastle United. Verder spelen Robin en Davy Pröpper tegen elkaar tijdens Heracles – PSV en ontmoeten Stijn en Dries Wuytens elkaar tijdens AZ – Willem II.

Van Crooij en Van Crooij

We gaan nog even door in de categorie broertjes. Aangezien Siem de Jong de Eredivisie weer achter zich gaat laten, zou het wel eens kunnen dat VVV-Venlo de enige club is met twee broertjes in de selectie*. Het gaat om doelman Delano (25) en rechtsbuiten Vito van Crooy. Opvallend is dat Delano vier jaar geleden nog in de Vijfde klasse speelde. Als aanvallende middenvelder. Hij is een echte prijzenpakker, want het aanstaande kampioenschap met VVV is zijn vierde titel in de laatste zeven seizoenen.

Reuzendoder

Topclubs, opgelet! VVV komt terug en dat betekent weer een zware uitwedstrijd op de kalender. De Venlonaren weten het de traditionele top-drie regelmatig moeilijk te maken. Bijzonder was het seizoen 2011/2012, waar in het in eigen huis zelfs ongeslagen bleef tegen de grootmachten. Ajax (2-2), PSV (3-3) en Feyenoord (2-1) lieten er stuk voor stuk punten liggen.

Limburgse derby?

Zien we volgend seizoen weer een Limburgse derby op het hoogste niveau? Die kans is reëel. Roda JC moet nog flink aan de bak om zich te handhaven en gaat dat mogelijk doen via de play-offs. Als dat lukt, speelt de ploeg volgend seizoen de provinciale strijd tegen VVV. Het kan helemaal een uniek seizoen worden in Limburg, indien ook MVV de smaak te pakken krijgt. De Maastrichtenaren gaan via de nacompetitie een gooi doen naar het Eredivisieschap.

*Wellicht komen hier de Finse broertjes Jensen (FC Twente) bij, indien Richard doorschuift naar de hoofdmacht.

Geplaatst op 14 april 2017 om 18:51