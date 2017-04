Elke doordeweekse avond presenteert hij van 18.00 uur tot 21.00 uur op 3FM het programma Sander. Radio-dj Sander Hoogendoorn is tegelijk een groot voetballiefhebber en tevens fan van Ajax. "Ze spelen nu met zoveel bravoure. De landstitel mag eigenlijk niet meer misgaan."

Door zijn avondshow miste hij donderdagavond grotendeels de galavoorstelling van de hoofdstedelingen in eigen huis tegen Schalke 04. "Ik heb alleen de samenvatting gezien", vertelt de 29-jarige dj tegenover ELF Voetbal. "De wedstrijd begon om 21.05 uur. Ik had uitzending tot 21.00 uur. In de studio heb ik nog een kwartiertje gekeken en ben daarna toch naar huis gereden en door naar de kroeg. Ik dacht 'ik zal vanuit Ajax-oogpunt toch niet veel missen', Schalke 04 is een topclub. Maar dan gebeurt dit."

Hoogendoorn neemt een prachtige term in de mond. "Een fabelfantastische wedstrijd. Er zat zoveel zekerheid in het team, ze speelden met zoveel bravoure naar voren, erg knap. Ik hoop dat ze deze speelwijze volgende week uit tegen Schalke opnieuw kunnen opbrengen. Hopelijk gaan ze niet leunen. Dat is killing. Als je daar zelf het eerste doelpunt maakt, zit je garant."

De recente opmars van Ajax verbaast hem wel. "In de competitie gaat het weer redelijk, we hebben weer zicht op Feyenoord. Maar dat ligt vooral aan Feyenoord zelf, want Ajax heeft in de voorgaande wedstrijden wel wat punten gemorst. Eigenlijk niet nodig. Dan hadden we nu al boven Feyenoord gestaan. Het is mooi om te zien dat er bij Ajax een frisse wind waait. Daar heeft Peter Bosz flink op gehamerd. Iedereen in het team lijkt door te hebben wat er van hem wordt verwacht. Alle puzzelstukjes vallen nu op zijn plek."

Een ander wapen vormt de brede selectie, waardoor bijna alle posities dubbel bezet zijn. "Ajax kan een speler als Kasper Dolberg even verliezen. Dan staat er direct een vervanger klaar. Dat houdt de druk op de ketel bij jongens als Bertrand Traoré." De prestaties van de huurling van Chelsea doen hem goed. "Hij is nu supergoed aan het uitblinken. Voortdurend aanspeelbaar, door de lucht, over de grond. Hij heeft eindelijk zijn rol gevonden." Ook Justin Kluivert krijgt een mooie eervolle vermelding. "Hij speelt met een bravoure waar je U tegen zegt. Echt supercool. Amin Younes komt nu ook lekker uit de verf. Iedereen gelooft in de trainer. Als speler is dat superbelangrijk voor het vertrouwen. Nu kom je wel om je tegenstander waar je de vorige keer niet voorbijkwam."

De aanpak van trainer Peter Bosz doet Hoogendoorn goed. "Ik kende hem niet zo goed. Eigenlijk enkel van naam. Frank de Boer was een groot international. Maar Bosz, what the fuck? Maar zijn manier van spelen doet me goed. Als Ajax de bal kwijtraakt, willen ze hem binnen vijf seconden weer terug. Heel slim. Bosz past hele simpele voetbalwetten erg doeltreffend toe. Al blijft het ook best gevaarlijk. Als een bal achter de verdediging verkeerd valt, is het even schrikken. Iedereen moet opletten, anders ben je de sjaak."

Zondagmiddag wacht sc Heerenveen om 16.45 uur. "Ajax zal daar geen problemen mee hebben. Ik denk dat Ajax dit seizoen geen punten meer gaat verliezen. Ze zijn de underdog waar de druk vanaf is. Ze hebben het niet meer in eigen hand. Bij Feyenoord merk je nu juist dat bangerige, waar Ajax vorig seizoen last van had en ze op de laatste speeldag het kampioenschap kostte. Of Feyenoord geen punten meer verspeelt, weet ik niet."

Zijn favoriete speler van de huidige selectie is Lasse Schöne. "Van hem ben ik heel erg fan. Hij heeft een goede trap en doet een beetje aan mezelf denken. Hij is technisch ook wel goed, maar vooral een harde werker. Iemand die het team op sleeptouw neemt. Ik zie hem ook nooit zeiken. En iemand uit Scandinavië, hè. Die cultuur ligt me heel erg."

Door zijn werk is het bezoeken van voetbalwedstrijden lastig. Of eigenlijk wás dat lastig. "Ik werkte natuurlijk heel lang in het weekend. Daardoor was er nooit sprake van om een voetbalwedstrijd te bezoeken. Nu ik de avondshow op 3FM presenteer, ligt het weekend plotseling open. Als ik naar de televisie kijk, vraag ik me ook af waarom ik niet zelf een keer naar een wedstrijd ga of een seizoenkaart koop. Maar wie weet."

Tot zijn zestiende voetbalde Hoogendoorn bij DVV Delft. "Als eerstejaars in het tweede team, als tweedejaars was ik bijna de oudste. Dan speelde ik het eerste team en nam ik de ploeg op sleeptouw. Ik speelde heel lang laatste man, dat lag me wel. De laatste jaren was ik wat fitter, kon ik meer lopen. Toen verhuisde ik naar het middenveld en liep ik ook op andere plekken. Wat voor speler ik was? Iemand met echt lompe, brute kracht, snelheid en iemand die altijd zijn best deed. Zeg maar de Dirk Kuyt van het team." Ook spijkerhard. "Ik pakte wel wat kaarten. Als ik wil winnen, dan wil ik ook echt winnen."

De laatste jaren voetbalde hij vooral in de zaal. "Nu ik de avondshow doe, kan dat ook niet meer. De wedstrijden zijn vaak 's avonds en doordeweeks. Nu ben ik een beetje aan het hardlopen." Opvallend genoeg was Hoogendoorn fan van Feyenoord. "Mijn vader is voor Feyenoord. Als kind volgde ik hem automatisch. Maar dan kom je op een leeftijd dat je je af wil zetten tegenover je ouders. Kon ik mooi mijn vader jennen met Ajax, haha. Maar Ajax is echt een leuke club. Vol bravoure, aanvallend voetbal. Daar houd ik van."

Ajax is nu nog op twee fronten actief. "Dat kan ongunstig uitpakken. Wat vind je het belangrijkst? Al zie ik ze de Europa League niet winnen. Misschien de finale. Maar winnen, nee..." Als Ajax straks inderdaad op 14 mei de schaal in ontvangst mag nemen. Is Hoogendoorn dan in Amsterdam? "Ik denk het wel. Dat wil ik toch graag eens meemaken."

