AS Monaco kan binnen korte tijd een megabod verwachten. Real Madrid wil een bod ter hoogte van honderd miljoen euro uitbrengen op Kylian Mbappé.

Dat meldt Marca. Diverse Europese topclubs volgen de prestaties van het 18-jarige supertalent, die ook deze week weer belangrijk was in de Champions League, met argusogen. Real Madrid probeert de concurrentie de loef af te steken met een vroege aanbieding.

Of het bod kans van slagen heeft, is niet bekend. Mbappé, die al sinds zijn jonge jeugd fan is van Real Madrid, heeft nog niets los gelaten over zijn toekomst.

Geplaatst op 15 april 2017 om 16:11