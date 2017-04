Een fabulous doelpunt in de Verenigde Staten. Een spectaculaire salto-omhaal werd daar gevolgd door een even spectaculaire omhaal.

Het was afgelopen woensdag te zien bij OKC Energy FC in de United Soccer League. Het team uit Oklahama City brak de score in de dertigste minuut op bijzondere wijze open. Eerst gooide Brian Harris de bal met een salto over zeer lange afstand richting het vijandelijke strafschopgebied.

Daar rondde Miguel Gonzalez de bal met een fantastische acrobatische omhaal af. Wow! Na afloop bleek het doelpunt van de 26-jarige Mexicaan ook de winnende goal. Daardoor pakte OKC Energy drie belangrijke punten tegen Sacramento Republic.

Geplaatst op 15 april 2017 om 16:38