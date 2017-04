Manchester United heeft haar pijlen voor komende transferperiode gericht op Madrid. Niet om Cristiano Ronaldo of Sergio Ramos weg te halen bij Real Madrid, maar United wil zaken doen met Atlético Madrid. De Daily Star Sunday meldt dat de Engelsen een bod voorbereiden op Antoine Griezmann en Jan Oblak.

United zou liefst 125 miljoen pond over hebben voor de diensten van de twee toppers. United schat de waarde van de Fransman op 85 miljoen, terwijl Oblak 40 miljoen waard is voor The Mancunians. De komt van Oblak zou betekenen dat David de Gea de deur achter zich dichttrekt in Manchester.

Geplaatst op 16 april 2017 om 10:45