Feyenoord uit of thuis: het is een wereld van verschil. Na het teleurstellende gelijkspel van vorige week bij PEC Zwolle was het de vraag hoe de Rotterdammers zouden reageren. Zoals vaker dit seizoen was de reactie uitstekend. Eljero Elia besliste de wedstrijd in de slotfase met een prachtige treffer.

Kenmerkender was de goal van Jens Toornstra, die de 1-0 op het bord schoot na een prachtige kopassist van Nicolai Jörgensen. De aanvallende middenvelder speelde weer een uitstekende wedstrijd, was overal te vinden, alsof er twee van op het veld liepen. Maar Toornstra is ook typerend voor het probleem van Feyenoord. De ijzervreter scoorde vandaag voor de veertiende keer dit seizoen, maar hij maakte al zijn doelpunten in eigen huis.

Vorig weekend tegen PEC Zwolle kreeg de drievoudig international eveneens een dot van een kans, vele malen groter dan die tegen FC Utrecht. Die kans op het kunstgras van Zwolle schoot hij echter gehaast naast. Toornstra tegen het Algemeen Dagblad begin april, na de monsterzege tegen Go Ahead Eagles: "Een doelpunt in een uitwedstrijd. Op de een of andere manier lukt het maar niet. Ik voel me lekker in de Kuip, dat is een ding wat zeker is, maar ik zie het toch als toeval dat het alleen in thuiswedstrijden lukt om te scoren. De Kuip is trouwens de mooiste plek om te scoren, dus in die zin ben ik er wel blij mee."

Jager en prooi

Zo is heel Feyenoord thuis vele malen sterker. In Rotterdam is Feyenoord jager, terwijl het buiten huis vaak juist de prooi is, zeker tegen een tegenstander die Feyenoord durft af te jagen. Het middenveld van FC Utrecht kon geen grip krijgen op dat van Feyenoord. Karim El Ahmadi zat erbovenop als opponent Yassine Ayoub de bal kreeg aangespeeld. Het werden mooie duels, waarbij de ervaren Marokkaan vaak als winnaar uit de bus kwam.

Bart Nieuwkoop: nog een voorbeeld. De verdediger annex middenveld heeft ontegenzeggelijk talent, maar de Zeeuw had in de uitwedstrijden met Zwolle en Ajax zijn handen vol, terwijl hij zich thuis als felle back toonde en bewees een waardig vervanger van Rick Karsdorp te kunnen zijn. In de strijd om het kampioenschap zullen de Feyenoord-supporter dan ook vooral met angst en beven uitkijken naar volgende week, wanneer de koploper op bezoek gaat bij Vitesse. Het scheelt in ieder geval een slok op een borrel dat Jörgensen en Terence Kongolo weer terug zijn, want mocht Feyenoord dan weer de prooi zijn is het tweede linksback Miquel Nelom die vaak als eerste gegrepen wordt.

Feyenoord-thuis

* Jens Toornstra scoorde dit kalenderjaar al negenmaal in De Kuip * De laatste keer dat Feyenoord thuis verloor was vorig seizoen tegen ADO Den Haag * Dit seizoen gingen alleen sc Heerenveen en Ajax met een punt Rotterdam uit

