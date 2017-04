Wat gaat u deze maandag doen? Eitjes zoeken in de achtertuin, de familie opzoeken of de tijd nemen om een artikel over paasvoetbal te lezen? De kans dat u uw favoriete Eredivisieclub bezoekt, is in ieder geval vrij klein. In tegenstelling tot bijvoorbeeld België, wordt in Nederland op het hoogste niveau niet met Tweede Paasdag gevoetbald. Is het tijd om dit te veranderen?

“Met Pasen wordt een dubbelprogramma afgewerkt. Veel mensen zijn vrij, en net als met kerst is een bezoek aan een voetbal stadion te prevaleren boven het bezoek aan een meubelboulevard.”

In een veelbesproken column van Chris Woerts in Sportnext van afgelopen oktober, pleitte de sportmarketeer voor een nieuwe Eredivisieopzet. Het invoeren van competitiewedstrijden met Pasen was een van zijn opmerkelijke voorstellen. Volgens Woerts zou dit vollere stadions en hogere kijkcijfers trekken, omdat een groot gedeelte van Nederland vrij is en dus tijd heeft om op meerdere momenten in het weekend voetbal te bekijken.

Het geluid om met Pasen te voetballen is niet uniek. Sterker nog, in Engeland was spelen op Easter’s Day vroeger net zo’n traditie als spelen met Kerstmis of Nieuwjaar. Dat leverde af en toe bijzondere taferelen op, want in een tijdsbestek van vier dagen werden er vaak drie wedstrijden gespeeld. Neem het jaar 1957. In een overvol paasprogramma won Manchester United drie keer en was het plots kampioen van Engeland, terwijl Portsmouth zich in een weekend opwerkte van degradatiekandidaat nummer één tot handhaver in de Premiership. Op vrijdag won Pompey van Cardiff City, op zaterdag versloeg het Wolverhampton Wanderers en op maandag was het opnieuw Cardiff City de baas. Plotseling was de achterstand van vier punten op de veilige marges van de First Division weggewerkt. Portsmouth bleef dat seizoen in de Engelse competitie. Het kind van de rekening was uitgerekend Cardiff City.

Ook in Engeland bezweek het paasvoetbal echter onder de druk van andere verplichtingen. Nu de continentale competities in zijn afrondende fases komen, kiezen veel bonden ervoor een dubbelprogramma met Pasen links te laten liggen. Van alle ‘grote’ competities binnen de Europese continentsgrenzen, heeft enkel de Belgische Pro League zijn programma aan Pasen aangepast. Ook in de Premier League (Middlesborough – Arsenal) en de Primera Division (Alaves – Villarreal) wordt maandagavond gevoetbald, maar dat lijkt niks met paashazen, chocolade eitjes of wederopstandingen van een Christelijke profeet te maken hebben. Er wordt in deze competities altijd een wedstrijd op maandag ingepland.

In lagere competities is voetballen met Pasen wel algemeen geaccepteerd. In onder anderen Engeland, Italië en ook Nederland speelt de op één-na-hoogste divisie maandag een complete speelronde. In onze eigen Jupiler League kan VVV-Venlo zich bijvoorbeeld op Tweede Paasdag tot kampioen kronen. Als de Limburgers thuis winnen van FC Emmen en Jong Ajax niet van Jong PSV wint, pakt VVV de titel op een dag dat heel Venlo vrij heeft en dus een geweldig feest kan bouwen. Een betere reclame voor paasvoetbal kan je niet maken.

Het argument tegen een dubbelprogramma met Pasen is logisch. Topclubs hebben in de laatste maanden van het seizoen te maken met overvolle programma’s en dan zijn extra wedstrijden in het midden van april niet gewenst. Clubs met Europese verplichtingen hebben nu al moeite hun spelers fit te houden. Zo gaf Manchester United-trainer José Mourinho zondag tegen Chelsea sterspeler Zlatan Ibrahimovic rust en trad Ajax tegen SC Heerenveen aan zonder spelers als Justin Kluivert en Bertrand Traoré.

Toch kan men ook niet blind zijn voor zijn voordelen. Zoals Woerts in zijn voorstel formuleerde, trekt een vrije dag mensen naar het stadion of nodigt het uit een dag lui achter de tv te hangen. Zeker in de beslissende fase van het seizoen kan dat heel interessant zijn. Supporters van kampioens- en degradatiekandidaten zijn op dit moment maar met een ding bezig: de volgende wedstrijd. Die kan in hun ogen beter vandaag dan morgen komen. Veel wedstrijden in een korte, hele spannende tijd – het is de kracht achter het succesvolle play off-systeem in België. Is een dubbelprogramma in de Eredivisie in een nationaal feestweekend dan te veel gevraagd? Wij horen graag uw mening in de poll.

