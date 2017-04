'Het lievelingetje van Danny Blind', 'hij die alleen in Rusland presteert': Quincy Promes krijgt in Nederland maar zelden waardering voor zijn grootse optredens in Rusland. Maar de titel die hij met Spartak Moskou nadert is een prestatie van formaat, waar de oud-speler van FC Twente een grote bijdrage aan levert.

Minimaal elf miljoen betaalde Spartak Moskou in 2014 voor de buitenspeler, die in Enschede bezig was aan zijn eerste echte seizoen in de basis. De overstap naar Rusland was enorm groot. Maar die bleek niet alleen voor de gele bananas, zoals hij zelf zou zeggen in een filmpje, te zijn. Want de cijfers die Promes op het veld haalt, zijn bijna net zo indrukwekkend als die op zijn salarisstrookje staan.

Matige start Hoewel hij in zijn eerste competitiewedstrijd nog met 4-0 onderuit ging en hij in de eerste weken bijzonder veel moeite had met het spelniveau in Rusland, ging het langzaam maar zeker beter met de Oranje-international. Tegen Torpedo Moskau (3-1) maakte hij zijn eerste doelpunten. Zijn eerste assist gaf hij twee weken eerder. De eerste wapenfeitjes van zijn hand waren een feit.

Een kleine twee jaar later is Promes dé vedette van de nummer één van Rusland. Hij speelt als links- en rechtsbuiten, maar komt ook in actie als centrumspits. De cijfers zijn krankzinnig, zeker voor een vleugelspeler. In 81 duels maakte hij 41 (!) doelpunten en gaf hij 22 keer een assist. Dit seizoen is hij clubtopscorer én staat hij op de tweede plaats op de topscorerslijst in Rusland. Boven bijvoorbeeld voormalig AZ-spitsen Ari en Jonathas.

Wie de goals en assists optelt en kijkt wie de meest waardevolle speler van Rusland is, komt wél meteen bij Promes uit. Samen met zijn ploeggenoten is de opgebouwde voorsprong met Spartak Moskou op de andere ploegen in Rusland groot: zeven punten. Mocht het kampioenschap inderdaad worden veiliggesteld is de prestatie vergelijkbaar met die van Feyenoord in de Eredivisie dit seizoen. De laatste titel van Spartak dateert namelijk uit 2001.

Transfer Promes zal zijn naam in hoofdletters onder die titel schrijven. Als een van de belangrijkste spelers van Spartak is er komende zomer ongetwijfeld interesse voor het lievelingetje van Danny Blind. En of zijn goede cijfers ook met de zwakte van de Russische competitie te maken heeft? Ongetwijfeld. Maar voor een buitenspeler met de productiviteit van Promes, is zeker interesse. Uit heel Europa. En aan een transfer lijkt Promes toe. Al blijkt hij voorlopig ook meer dan op zijn plek in Moskou…

