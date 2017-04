Dit weekend was het eindelijk zo ver: Vincent Janssen scoorde zijn eerste velddoelpunt in de competitie in dienst van Tottenham Hotspur. In de blessuretijd maakte de Nederlandse spits de 4-0 tegen Bournemouth. Voor Engelse humoristen was het doelpunt het ultieme moment om toe te slaan met hun beste grap.

Onder de grappen zaten clich├ęs. Zo gaf een Twitteraar Janssen The Titanic Treatment, waarbij het nummer 'My heart must go on' uit de film Titanic onder de goal van de spits werd gezet. "Dit is geen droom", voegt de Twitteraar er aan toe in een hashtag. "Het is echt gebeurd."

Anderen zagen een verband met de onderlinge provocaties tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten, waarbij een nucleaire oorlog op de loer zou liggen. Janssens treffer zou een teken zijn dat het einde van de wereld komende is.

Janssen scores from open play. If ever there was a sign needed that the end of the world is near, that is it. Light 'em up Pyongyang — Si Lloyd (@SmnLlyd5) 15 april 2017

And now we get the confirmation that the world is indeed ending, Janssen actually scored in open play — JP O'Donnell (@mynameisjapes) 15 april 2017

Zelfs Match of the Day-presentator en voormalig Engels international Gary Lineker kon het niet laten een tweetje in de wereld te sturen. De anchorman had medelijden met Bournemouth. "Het wordt zielig nu. Janssen heeft gescoord."

It's getting silly now. Janssen has scored. — Gary Lineker (@GaryLineker) 15 april 2017

Desondanks was er vooral blijdschap voor Janssen, die vanwege zijn aardige karakter onder bepaalde supportersgroepen gewaardeerd wordt. Een fan zou zelfs met borden gegooid heeft.

Just smashed a plate celebrating Janssen's goal, the most likeable probably-not-good-enough player imo — Corbit (@Corbit_THFC) 15 april 2017

@vincentjanssen so so pleased to see you score today on my last visit to the lane. Here's to many more for you in a Spurs shirt. — Steve Davies (@SteveD1979) 15 april 2017

Celebrated that like a last minute winner. The state of me. ???????? — Spurs In The Blood (@SpursInTheBlood) 15 april 2017

All I want in life is World Peace, Happiness and Vincent Janssen to score goals for fun. — Kate Coggins (@KateCoggins11) 16 april 2017

De fans van Tottenham Hotspur konden het ook in het stadion niet laten om al wat te grappen over Janssen. Na zijn goal zetten de supporters een veelgebruikt liedje in Engeland voor topspitsen in. Zo heeft Vincent Janssen in navolging van onder anderen Robin van Persie, Fernando Torres en Diego Costa nu ook zijn 'Vincent Janssen, he scores when he wants' gehoord.

Geplaatst op 17 april 2017 om 13:06