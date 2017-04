Woensdagavond, 20:45. Het wordt een heetgebakerde strijd in Camp Nou tussen FC Barcelona en Juventus. Maar meer dan ooit zijn ook de ogen gericht op scheidsrechter Björn Kuipers en zijn arbitrale sextet. Na de legendarische comeback van Barça tegen PSG kreeg Deniz Aytekin namelijk de volle laag over zich heen.

Twee zeer discutabele penalty's gaf de Duitse arbiter aan de Catalanen, terwijl PSG een glaszuivere strafschop werd onthouden op de avond waarop FC Barcelona historie schreef (6-1). Er kwamen geluiden op van omkoping en er werd zelfs een petitie gestart om het duel over te laten spelen. Aytekin maakte zich, zacht uitgedrukt, niet populair bij de Fransen.

En even zo goed niet bij Pierluigi Collina, de hoogste scheidsrechtersbaas. Volgens meerdere bronnen zou hij dit seizoen zelfs geen Champions League-duel meer krijgen aangewezen. Tot dusver is dat inderdaad het geval en de kans dat hij een halve finale of finale krijgt, lijkt uitgesloten. Het zorgt er voor dat het optreden van team Kuipers meer dan ooit onder een vergrootglas ligt woensdagavond.

Champions League-finale Dat kan enerzijds negatief uitpakken voor de man uit Oldenzaal, maar ook positief. Als Barça en Juve het Kuipers moeilijk maken, maar hij blijft overeind in Camp Nou, kan hij zomaar de Champions League-finale krijgen toegewezen. In de regel wordt die aanstelling intern na de kwartfinales gedaan, waarna de arbiters die het niet worden, worden aangesteld voor de halve finales.

Viktor Kassai (Real Madrid - Bayern München), Gianluca Rocchi (Leicester City - Atlético Madrid) en Damir Skomina (AC Monaco - Borussia Dortmund) zijn de overgebleven concurrenten voor Kuipers die ook in actiekomen tijdens de kwartfinales. Daarnaast zijn ook Mark Clattenburg, door zijn transfer vermoedelijk voor de laatste keer, en Cüneyt Çakır goede kanshebbers voor de eindstrijd van het miljoenenbal.

Slechte balans Voor Juventus is de aanstelling overigens geen gunstig voorteken. Onder leiding van Kuipers won de Oude Dame nog nooit in de Champions League. Zowel tegen Borussia Mönchengladbach (2015, 1-1) als tegen Olympique Lyonnais (2016, 1-1) zat er niet meer in dan een gelijkspel. Dat is woensdagavond in Camp Nou overigens genoeg om de halve finale te halen.

FC Barcelona won wel al een duel onder leiding van Kuipers, al is die balans ook niet geweldig. Alleen van AC Milan (2012, 3-1) werd gewonnen, terwijl er tegen VfB Stuttgart (2010, 1-1) en Paris Saint-Germain (2013, 1-1) werd geremiseerd. En eenmaal werd er verloren: in 2012 van Celtic (2-1).

Blijft Kuipers wél overeind in een bizarre comeback van Barcelona of krijgt hij gewoon een makkelijke avond en wint Juve in Cam Nou? In beide gevallen houdt de Oldenzaler uitzicht op de Champions League-finale. Bezwijkt hij, net als Aytekin, onder de druk, dan zal hij hoogstens als toeschouwer aanwezig zijn in The National Stadium of Wales.

Geplaatst op 17 april 2017 om 17:00