De naam van Giovanni van Bronckhorst gaat rond in het geruchtencircuit bij FC Barcelona. Volgens Spaanse media zou de oefenmeester de nieuwe trainer moeten worden van de Catalaanse grootmacht. Hoewel velen denken dat die overgang te vroeg komt, zijn er ook genoeg redenen waarom Gio wél een goede keuze zou zijn.

1. Hij is een oud-speler van Barcelona Josep Guardiola, Johan Cruijff en ook nu Luis Enrique: trainers van Barça die eerder al het blauwpaarse shirt hebben gedragen, presteren bijna altijd bovenmatig goed in Camp Nou. Bovendien hebben ze altijd meer steun van de socios dan alle trainers van buitenaf. Zeker de populaire Van Bronckhorst, die in Catalonië liefkozend de bijnaam Gio kreeg, kan op de steun van het publiek rekenen.

2. Gio is een Nederlander De relatie tussen FC Barcelona en Nederland is een meer dan succesvolle. Een buitengewoon succesvolle zelfs. Spelers, maar ook trainers hebben Catalonië veel gebracht. Rinus Michels, Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard: allemaal pakten ze meerdere prijzen met Barça. De druk voor Van Bronckhorst ligt daarom wel hoog als hij daadwerkelijk naar Camp Nou verhuisd.

3. Van Bronckhorst kan goed met een rijpe groep werken Volgens sommige kenners is het bouwwerk Barcelona in verval. De speelwijze zou voor de meer ervaren spelers niet meer te belopen zijn, omdat de Catalanen in balbezit steeds minder sterk worden. Van Bronckhorst weet als geen ander hoe je een geroutineerde ploeg moet laten spelen: Feyenoord heeft dit seizoen een gemiddelde leeftijd van 28+. Als er dus iemand is die weet hoe je een ervaren ploeg moet hergroeperen, dan is het Gio wel.

4. Messi is een Van Bronckhorst-fan Toen Lionel Messi nog niet de grote ster was die hij nu is, speelde de Argentijn nog samen met Van Bronckhorst bij Barça. Dat hij veel waardering had voor zijn Nederlandse ploeggenoot bleek een aantal jaar later. Toen de linksback al was teruggekeerd naar Feyenoord, nam Messi hem op in het elftal van het jaar. Als Feyenoorder. Hij noemde hem zelfs 'de beste linksback ter wereld'. En wie wil presteren met Barcelona, zal in elk geval Messi moeten motiveren. Dat lijkt dus een geschikt klusje voor Gio.

5. Van Bronckhorst wil zelf naar Camp Nou! "Pfoe. Ik heb een mooie periode daar gehad. Het is nu te vroeg, maar ik zou geen nee zeggen", reageerde de oefenmeester in maart op de vraag of hij het zou zien zitten om coach te worden van FC Barcelona. Dit is eerder een 'ja' dan een 'nee', dus mocht Barça de trainer van Feyenoord benaderen, is de kans groot dat hij volgend jaar op de bank zit in Camp Nou.

Geplaatst op 17 april 2017 om 19:00