Kan Arjen Robben het verschil maken tegen Real Madrid? Voor Bayern München zou het mooi zijn. De Duitsers moeten dinsdag een 1-2 achterstand goed zien te maken in de kwartfinale van de Champions League. Het is te hopen voor Bayern dat de Nederlander zich nu eindelijk eens laat zien.

Robben speelde tot dusverre vijf keer tégen Real Madrid in officiële duels. Dat deed hij geen enkele keer met FC Groningen, PSV of Chelsea, maar telkens met Bayern München. Zijn balans is triest. De aanvaller won met Der Rekordmeister slechts één keer van de Spanjaarden. Hij maakte ook slechts één doelpunt, gaf geen enkele assists en pakte twee gele kaarten.

Robben met FC Groningen tegen Real:

X

Robben met PSV tegen Real:

X

Robben met Chelsea tegen Real:

X

Robben met Bayern tegen Real:

Seizoen: Wedstrijd: Minuten: Doelpunten: Assists: Kaarten: 2016/'17 (5) Bayern-Real 1-2 90 x x x 2013/'14 (4) Bayern-Real 0-4 90 x x x 2013/'14 (3) Real-Bayern 1-0 90 x x x 2011/'12 (2) Real-Bayern 3-4 90 1 (penalty) x Geel, klagen 2011/'12 (1) Bayern-Real 2-1 90 x x Geel, overtreding

Ontmoeting 1:





Ontmoeting 2:

Ontmoeting 3:

Ontmoeting 4:

Ontmoeting 5:

Geplaatst op 18 april 2017 om 14:23