Barcelona heeft de wonderbaarlijke comeback tegen Paris Saint-Germain geen vervolg kunnen geven. Vooral een tegenvallende Lionel Messi stond symbool voor de wanhoop die de Catalanen uitstraalden. Juve kwam nauwelijks in de problemen en bereikt de halve finale door een doelpuntloos gelijkspel.

Door de uitschakeling van Barcelona is een van de topfavorieten niet meer van de partij op het miljardenbal. Juventus is volgens velen nu de favoriet om met de Cup met de Grote Oren aan de haal te gaan. Daarom hier drie redenen waarom de Italianen de beste papieren hebben om de Champions League te winnen.

Juventus is thuis onverslaanbaar

Het hele seizoen is De Oude Dame thuis al ongeslagen in alle competities en speelde het slechts twee keer gelijk. Sterker nog, alle zestien thuiswedstrijden in de Serie A werden gewonnen. Er is dus hoe dan ook werk aan de winkel voor de tegenstander in de halve finale. Natuurlijk is er ook nog een uitwedstrijd, maar er moeten gekke dingen gebeuren om Juve in het Juventus Stadium te verslaan.

Paulo Dybala speelt in Turijn

In de uitwedstrijd tegen Barcelona kwam Paulo Dybala door de verdedigende tactiek van Juventus niet helemaal uit de verf. Toch hebben we allemaal gezien hoe hij de Catalaanse verdediging doldraaide in de heenwedstrijd. De nog altijd pas 23-jarige Argentijn verlengde onlangs zijn contract in Turijn, maar dat geeft nog geen garantie dat hij ook volgend seizoen in het shirt van Juventus te bewonderen is.

De onderlinge resultaten liegen niet

Niet één van de potentiële tegenstanders van Juve in de halve finale heeft een positieve balans tegen de Italianen. Het zal de ploeg van Massimo Allegri ongetwijfeld vertrouwen geven in aanloop naar de halve eindstrijd.

Geplaatst op 19 april 2017 om 23:23