Ajax probeert donderdagavond zich te plaatsen voor de halve finale van de Europa League. In de heenwedstrijd, die de formatie van Peter Bosz met 2-0 won, lieten de Amsterdammers zich van hun beste kant zien. De resultaten zijn niet alleen op het scorebord te zien. Ook het aantal buitenlandse zoekopdrachten op Google steeg aanzienlijk.

Op de BBC werd het beleid van Ajax besproken, The Telegraph kopte dat ‘Ajax terug is’ op het Europese toneel en Duitse media hadden niets meer dan lof voor de 2-0 overwinning op Schalke 04. De heenwedstrijd in de Europa League van vorige week viel ook buiten de landsgrenzen op. Dat blijkt ook uit cijfers van Google Trends. Volgens de populariteitsindicator van zoekwoorden op Google steeg vooral vanuit Afrika de vraag naar Ajax. Waar landen als Kenia en Congo-Kinshasa normaal een 0 of een 1 scoren op de schaal, komen zij nu tot respectievelijk 25 en 11. Dat is voor een groot deel toe te schrijven aan de Europa League-wedstrijd tegen Schalke 04. In Congo-Kinshasa is zelfs sprake van een bounce-effect, de populariteit lijkt door gestuiterd te zijn naar de volgende wedstrijd. Rondom de 5-1 zege tegen SC Heerenveen werd vaker naar Ajax gegoogeld dan in De Klassieker tegen Feyenoord.

Ook individueel hebben de Ajax-spelers naam voor zichzelf gemaakt. Het vijftal Justin Kluivert, Amin Younes, Davy Klaassen, Bertrand Traoré en André Onana bleek het populairst. Younes was daarbij, nipt voor Kluivert, de vaakst gezochte speler. Opvallend is de Italiaanse interesse in Davy Klaassen. Het land van de laars toont met een score van 20 ten opzichte van Nederland veel belangstelling voor de middenvelder. Saillant detail: Napoli zou belangstelling hebben voor de blonde aanvoerder van Ajax.

NOOT: in deze grafiek zijn slechts de vijf wereldwijd populairste basisspelers tegen Schalke 04 opgenomen. Het biedt dus geen volledig beeld. Hakim Ziyech won bijvoorbeeld in Marokko, terwijl Davinson Sanchez in Colombia de meest gezochte was. Ook wisselspelers, zoals David Neres, zijn niet meegenomen.

