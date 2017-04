Gaat Ajax door naar de halve finale van de Europa League? Donderdag tegen 23.00 uur kennen we de uitkomst. Dan zal blijken of de 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd tegen Schalke 04 voldoende is.

Schalke 04 - Ajax is niet zomaar een wedtrijd. Beide clubs troffen elkaar niet eerder in Gelsenkirchen, maar kennen desondanks vele noemenswaardige raakvlakken. Wat moet je weten over de confrontatie in de veltins Arena? ELF Voetbal zet de feiten en cijfers voor je op een rij:

Schalke 04 - Ajax in het kort:

• Ajax zal donderdag in de Veltins Arena in het spuuglelijke gifgroene uitshirt van het vorige seizoen spelen, zo meldt de supporterskrant Ajax Life. Reden zou zijn dat Ajax niet langer met een rode broek onder het rood/witte thuisshirt wil spelen.

• De 35-jarige Roemeen Ovidiu Hategan fluit donderdag de Europa League-return in Gelsenkirchen. In 2015 had hij in Rome de leiding van het ‘fontein-duel’ tussen AS Roma en Feyenoord (1-1).

• Schalke speelde in Europees verband drie keer in Gelsenkirchen tegen een Nederlandse ploeg en won telkens met drie goals verschil.

Donderdag 20 april; 21.05 uur:

EUROPA LEAGUE:

RETURN 1/4de FINALES:

Schalke 04-Ajax

• In het UEFA Cup-toernooi van 1996/97 wonnen de Köningsblauen met 3-0 van Roda JC. Voor Schalke was het een historisch toernooi. In de finale werd dat seizoen na strafschoppen gewonnen van Internazionale, de enige keer dat Schalke een Europese beker wist te winnen.

• In de Champions League 2005/06 won Schalke met 3-0 van PSV. De derde wedstrijd was in het UEFA Cup-seizoen 2011/12 tegen FC Twente. Via 4-1 (thuis) en 0-1 bereikte Schalke de kwartfinales; tot dit seizoen de laatste keer dat Schalke internationaal zo ver kwam.

• Ajax speelde zestien Europese uitwedstrijden in Duitsland. De Amsterdammers wonnen zes wedstrijden en verloren er even veel. Vier keer eindigde een wedstrijd in een gelijkspel.

• Niet alleen de wedstrijd van vorige week donderdag eindigde in een 2-0 zege voor Ajax, ook een in Doha (Qatar) gespeelde testwedstrijd op 10 januari 2015 kende deze uitslag. Arek Milik en Anwar El Ghazi maakten destijds de treffers.

• Kasper Dolberg is met vier treffers topscorer van Ajax in de Europa League.

• Schalke heeft vier spelers die ieder twee keer scoorden: Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Leon Goretzka en de in januari van FC Nürnberg aangetrokken spits Guido Burgstaller.

• Schalke is in Europees verband ongeslagen dit seizoen. In de groepsfase werd steeds met minimaal twee goals verschil gewonnen. In de knock-out fase daarentegen speelde Schalke tot twee keer toe met 1-1 gelijk (PAOK Saloniki en Borussia Mönchengladbach).

• Bij Ajax staan Davy Klaassen, André Onana, Davinson Sánchez, Kenny Tete en de geblesseerde Nick Viergever op scherp.

• Bij Schalke zijn dat Abdul Baba Rahman, Johannes Geis, Leon Goretzka, Matija Nastasić en Benjamin Stambouli. Verdediger Thilo Kehrer, die vorige week door Amin Younes werd gek gespeeld, is geschorst.

• Kehrer heeft toch al een pechweek, want afgelopen zondag werd hij in Darmstadt uit het veld gestuurd.

• Als het op penalty’s aankomt, ziet het er niet goed uit voor Ajax. In 1995 won Ajax in Tokyo in de Wereldbeker finale tegen Grêmio na strafschoppen, de enige van vijf keren dat een internationale penalty shoot-out in Amsterdams voordeel werd beslist.

• Schalke staat op twee keer verlies en twee keer winst. De laatste keer was in 1997 in de UEFA Cup-finale tegen Internazionale (4-1).

