Het is al even geleden, maar vanavond is de kans groot dat Ajax eindelijk weer de halve finale in een Europees toernooi haalt. De rooskleurige uitgangspositie geeft vertrouwen. Fred Rutten, oud-trainer van Schalke 04, ziet het niet meer misgaan voor de Amsterdammers.

De overeenkomsten zijn legio. Schalke en Feyenoord lijken op elkaar, erkent Fred Rutten, in het verleden ook trainer bij de Rotterdammers. Het zijn beide echte volksclubs, smachten naar een titel en teren al jaren op het winnen van de UEFA Cup. Toch is er een verschil, laat de Gelderlander ELF Voetbal weten. "Schalke is nóg groter. Ze hebben een aanhang, die is onbeschrijfbaar. Bij Feyenoord zitten op de open dag veertigduizend mensen, maar in Gelsenkirchen zitten er honderdduizend. Dat is het verschil."

De drang naar een titel bij Schalke is volgens Rutten nog groter dan bij Feyenoord. Maar ook dit seizoen, ondanks miljoenenaankopen als Benjamin Stambouli en Breel Embolo, komt Die Königsblauen in de verste verte niet in de buurt van de titel. Sterker nog: Schalke moet zelfs oppassen voor het degradatiespook. "Dat gaan ze wel redden, hoewel ze afgelopen wedstrijd wel een enorme tik hebben gekregen tegen Darmstadt. Die nederlaag kwam heel hard aan."

Scorend vermogen

Toch zal het verlies in de Bundesliga niet doorwerken in de Europa League, verwacht de werkzoekende coach. "Als ze thuis spelen is het heel anders. Maar wat Schalke mist is scorend vermogen. In het verleden scoorde Klaas-Jan Huntelaar aan de lopende band, nu Klaas-Jan niet speelt ontbreekt dat er aan. Van buitenaf vind ik het moeilijk bepalen of het terecht is dat hij niet speelt."

Hoewel Schalke in eigen huis iets anders kan, ziet Rutten het niet meer fout gaan voor Ajax. "Ik was echt positief verrast, maar ook negatief verrast door het spel van Schalke. Dan kom je bij de eeuwenoude discussie of Ajax nou zo goed was of Schalke zo slecht. Ik denk het eerste. Ik heb het gevoel dat Ajax een uitdoelpunt gaat maken, die reputatie hebben ze ook. Dan gaan ze door, maar zeker in de kwartfinale van de Europa League blijft het lastig te voorspellen."

Davinson Sánchez

In de heenwedstrijd was Ajax de Duitsers op alle fronten de baas, maar vooral op technisch vlak was het gat groot. "Als je Ajax af zet tegen Schalke, dan was dat een groot verschil. Tel daarbij op dat Ajax de tegenstander het voetballen onmogelijk maakt door enorme pressie te spelen, met op het oog een enorme frisheid. Ook iemand als Hakim Ziyech doet daarin makkelijk mee. Je ziet een duidelijk verschil tussen Peter Bosz en Frank de Boer, vooral in het naar voren verdedigen en het willen veroveren van de bal. Alles viel op zijn plaats in de eerste wedstrijd, hoewel de uitslag natuurlijk hoger had moeten uitvallen."

Degene die echt indruk heeft gemaakt op Rutten is geen aanvaller, maar een verdediger. "Hoe snel Davinson Sánchez zich heeft aangepast aan het Nederlandse voetbal, is heel knap. Er zijn maar weinig Zuid-Amerikanen die dat in het verleden hebben bewezen, want die hadden allemaal tijd nodig. Ik heb het zelf meegemaakt met Douglas bij FC Twente, die moest eerst een halfjaar wennen. Maar Sánchez staat er gewoon al heel het jaar. Die zal zich nog wel ontwikkelen, maar is nu al onwijs goed. Ajax heeft sowieso een hele brede selectie. Ze kunnen zo drie of vier spelers missen, maar toch gelijkwaardige vervangers inzetten. Dat is een groot verschil met Feyenoord."

Geplaatst op 20 april 2017 om 19:18