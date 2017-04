In de Eredivisie Vrouwen staat deze week speelronde 1 in de play-offs op het programma. Voetbal Centraal wisselt in aanloop naar de komende wedstrijden kort van gedachten met twee speelsters. Één van hen is aanvalster Nathalie van den Heuvel (18). Zij speelt met sc Heerenveen Vrouwen tegen Telstar Vrouwen.

TEKST: Maarten de Jong

Geen Ajax Vrouwen, PSV Vrouwen, FC Twente Vrouwen en ADO Den Haag Vrouwen meer als tegenstander. Aan de ene kant vinden Nathalie van den Heuvel en sc Heerenveen Vrouwen het wel jammer, aan de andere kant: plek vijf behalen is nu best een reëele optie. Zaterdag krijgen de Oisterwijkse en haar ploeggenoten wel direct een sterke tegenstander voor hun kiezen. Telstar Vrouwen heeft nu elf punten, de Friezen staan op negen.

”We hebben nog één doel dit seizoen en dat is deze poule als winnaar af te sluiten”, merkt Van den Heuvel op in gesprek met Voetbal Centraal. “Ook al staat er geen titel op het spel, we willen graag vijfde worden. Natuurlijk hadden we tot vorige week de hoop dat we de beker konden winnen, maar helaas verloren we van PSV Vrouwen. Toch schopten we het tot strafschoppen in die wedstrijd in de halve finale en dat is helemaal niet slecht.”

Het was voor Van den Heuvel haar eerste duel in een paar weken tijd. Haar leeftijdsgenoten van Onder 19 Vrouwen plaatsten zich voor het EK in Noord-Ierland, de achttienjarige voetbalster maakte geen deel uit van de selectie van KNVB-coach Jessica Torny. “Ik had gehoopt op meer”, erkent ze. “Het is erg jammer dat ik niet geselecteerd werd. Ik ga keihard werken om te zorgen dat ik er volgende keer wel bij zit. Ik wil naar het EK.”

Dat zijn doelen op de lange termijn, op de korte termijn gaat het uiteraard vooral over sc Heerenveen Vrouwen. Van den Heuvel debuteerde vorige jaargang in het hoge noorden, nu is ze bezig aan haar tweede seizoen. “Ik ben fitter geworden dan voorheen”, merkt de Brabantse op. “Het gaat met mij persoonlijk de goede kant op. Ik wil in de resterende wedstrijden van het seizoen blijven laten zien wat ik kan. Belangrijk zijn voor het team is mijn doel.”

Ze gaf al meer assists en scoorde vaker dan vorig seizoen. Haar ploeg heeft ook al de nodige wedstrijden gespeeld waarin het goed ging. Soms zakte het team van trainer Jan Schulting alleen door de ondergrens. Verzaken in de play-offs om de vijfde plaats kan fataal zijn, want het verschil tussen sc Heerenveen Vrouwen, Telstar Vrouwen, PEC Zwolle Vrouwen en Achilles’29 Vrouwen in de stand is helemaal niet zo groot.

Zaterdag winnen van Telstar Vrouwen zou het team dus alvast een stapje in de goede richting brengen. Het wordt spannend, voorspelt Van den Heuvel. Ze hoopt dat veel fans de weg naar het Telstar Stadion weten te vinden. Het duel begint om 14.30 uur. “Het gaat gelijkop als we tegen Telstar spelen”, weet de voetbalster. “De ene keer winnen zij, de andere keer winnen wij. Het wordt een mooie wedstrijd. We kunnen drie punten pakken, want we zijn redelijk in vorm. Starten met een zege zou voor ons gevoel erg lekker zijn.”

Tot slot de voorspellingen van Nathalie van den Heuvel voor de eerste speelronde in de play-offs:

ADO Den Haag Vrouwen - Ajax Vrouwen 0-2

PSV Vrouwen - FC Twente Vrouwen 2-1

PEC Zwolle Vrouwen - Achilles’29 Vrouwen 2-2

Telstar Vrouwen - sc Heerenveen Vrouwen 1-2

Geplaatst op 21 april 2017 om 10:00