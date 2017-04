In de Eredivisie Vrouwen staat deze week speelronde 1 in de play-offs op het programma. Voetbal Centraal wisselt in aanloop naar de komende wedstrijden kort van gedachten met twee speelsters. Één van hen is verdedigster Davina Philtjens (28). Zij speelt met Ajax Vrouwen tegen ADO Den Haag Vrouwen.

TEKST: Maarten de Jong

Vijf punten voorsprong. Dat is het aantal waarmee Ajax Vrouwen vrijdag de play-offs om de titel in de Eredivisie Vrouwen begint. Nog zes wedstrijden te gaan en dan kan de ploeg uit Amsterdam zich, als het goed gaat, voor het eerst kronen tot kampioen van de vrouwencompetitie. De eerste horde heet vrijdag ADO Den Haag Vrouwen. “Goed beginnen in Den Haag, de eerste paar wedstrijden doorkomen en dan is het klaar”, merkt verdedigster Davina Philtjens op in gesprek met Voetbal Centraal.

Ze mag met recht een ervaringsdeskundige genoemd worden. De linksback won met Standard Luik diverse landstitels. In België hebben ze al langer het competitieformat dat in Nederland afgelopen seizoen ingevoerd werd. De titel wordt bepaald in de play-offs. De punten gaan na het eerste deel van de competitie door het midden en de vier hoogst gerankte teams strijden om de titel. Ajax treft nu dus nog twee keer ADO Den Haag Vrouwen, PSV Vrouwen en FC Twente Vrouwen.

”Het is leuk om nu tegen de misschien wel kwalitatief beste ploegen van het land te spelen”, vindt Philtjens. “Het niveau in Nederland ligt hoger dan in België. Als ik zie dat het in mijn geboorteland bij een wedstrijd 0-12 is geworden, zegt dat genoeg. Ik ben er erg blij mee dat ik na een paar titels in België nu misschien kampioen ga worden in Nederland. Door mijn hoofd spookt dat we de beste van het land zullen zijn, dat roepen doe ik niet. Ik laat liever op het veld zien wat we kunnen.”

Sowieso is Philtjens naar eigen zeggen geen prater. Ze moet het hebben van haar karakter en van haar inzet. “Een bijtertje, een pitbull”, noemt de Belgische international zichzelf. “Ik heb die pit ook wel nodig, anders had ik het niet gered op het hoogste niveau”, lacht de 1.51 meter kleine linksback. “Dat fanatisme heb ik van mijn vader. Hij deed aan motorcross, voetbal en paardrijden en wilde ook altijd alles uit zijn sport halen. Mijn drie broers doen niet meer aan sport. Ik ben de sportiefste thuis.”

Dat ‘thuis’ is Hasselt, in België. Philtjens is vanwege Ajax Vrouwen verhuisd naar Amstelveen. Ze kon ook naar PSV Vrouwen, maar had een goed gevoel bij de ploeg van trainer Ed Engelkes, al moest ze wel even wennen aan al die mondige mensen in Amsterdam. Ze heeft nog geen seconde spijt gehad van haar overstap en speelde tot nu toe elke wedstrijd mee. “Het gaat goed, maar kan nog beter”, vindt ze. “Ik wil ook in de laatste zes duels een hoog niveau halen. We moeten nog zes keer het uiterste uit onszelf halen.”

Eerst wacht dus vrijdag in de Hofstad ADO Den Haag Vrouwen. Ajax Vrouwen versloeg die ploeg tot nu toe drie keer. Één ontmoeting eindigde in een gelijkspel. “ADO heeft snelle aanvalsters en Victoria Pelova is een talentvolle, jonge meid”, zegt Philtjens. “Ze hebben een ploeg die niet opgeeft en de eerste minuten volle bak gaat. Toch hebben we bijna altijd een antwoord op hun spel. Ik verwacht dat we ondanks dat we het bij momenten lastig zullen krijgen als winnaar van het veld stappen. Ik heb er zin in, in de play-offs. Het worden nog zes mooie wedstrijden.”

Tot slot de voorspellingen van Davina Philtjens voor de eerste speelronde in de play-offs:

ADO Den Haag Vrouwen - Ajax Vrouwen 0-2

PSV Vrouwen - FC Twente Vrouwen 2-1

PEC Zwolle Vrouwen - Achilles’29 Vrouwen 4-0

Telstar Vrouwen - sc Heerenveen Vrouwen 3-2

Geplaatst op 21 april 2017 om 15:47