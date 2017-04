De Europa League-loting is voltooid! Olympique Lyonnais vormt het laatste obstakel voor Ajax op weg naar de finale. De Amsterdammers speelden viermaal eerder tegen de Franse topclub, verloren nog nooit en wonnen liefst tweemaal. Toch heeft Ajax nog een appeltje te schillen met 'Les Gones'.

Eind 2011 leek Ajax zeker van plaatsing voor de knock-out fase van de Champions League. Olympique Lyonnais kon in het laatste groepsduel in punten nog langszij komen, maar Ajax had een véél beter doelsaldo. Eigenlijk kon er niets meer misgaan, toch?

Bij rust leek er inderdaad weinig aan de hand voor Ajax, dat zelf tegen Real Madrid speelde. De Amsterdammers keken tegen een 0-2 achterstand aan, maar bij Dinamo Zagreb - Olympique Lyonnais stond het 1-1. Geen wolkje aan de lucht dus, al had een speler van Zagreb rood gekregen.

Iets in de thee

Het leek alsof tijdens de pauze iemand iets in de thee van de Zagreb-verdedigers had gedaan. In 31 minuten tijd sloeg Olympique liefst zevenmaal toe! Bafetimbi Gomis nam vier doelpunten voor zijn rekening en Maxime Gonalons, Lisandro López en Jimmy Briand scoorden allen één keer: 1-7.

Ajax verloor in eigen huis nog met 0-3, waardoor het doelsaldo ineens in het voordeel was van Olympique. De Fransen waren door naar de volgende ronde en Ajax bleef gedesillusioneerd achter en kreeg als trootstprijs een ticket voor de Europa League.

'Knipoog-Kroaat'

Trainer Frank de Boer van Ajax keek later op de avond allereerst naar de eigen prestatie, want zijn ploeg gaf de goals te makkelijk weg. Op internet doken er echter al snel plaatjes op van een knipoog van Zagreb-verdediger Domagoj Vida in de richting van Gomis, net na de 1-5.

Net als de andere Kroatische verdedigers deed Vida er zichtbaar niet alles aan om goals te voorkomen. Daarnaast keurde de dienstdoende scheidsrechter twee buitenspelgoals goed. Een dag later werd de 'knipoog-Kroaat' gefotografeerd toen hij lachend een wedkantoor uitliep.

Het hele zaakje stonk, maar matchfixing werd nooit bewezen. Daags na het treffen meldde persbureau AFP dat de Franse toezichthouder van het gokwezen de wedstrijd in Zagreb ging onderzoeken. De vreemde loop van het duel hield meerdere Europese landen bezig.

Al vrij snel constateerde de Franse toezichthouder echter dat er geen verdachte activiteiten rondom de clash hadden plaatsgevonden. Ook de UEFA en wedkantoren Lotto en Unibet merkten geen vreemde weddenschappen op. Toch weet iedereen in Amsterdam het zeker: hier was iets niet in de haak.

Tijd voor revanche

In mei heeft Ajax alles zelf in de hand en kan het flink revanche nemen op Olympique. Op 3 mei spelen de Nederlanders in eigen huis tegen Les Gones en op 11 mei vindt de return plaats op Franse bodem.

Geplaatst op 21 april 2017 om 15:07