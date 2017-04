Marco van Basten is dol op verrassingen. Tijdens zijn periode als bondscoach, tenminste. Spelers als Dave van den Bergh, Romano Denneboom en Martijn Meerdink ontvingen tussen 2004 en 2008 allemaal een haasje. Ook de voorselectie van het WK in Duitsland bevatte een verrassing: Feyenoord-goalie Patrick Lodewijks hoorde op 21 april 2006 dat hij mocht hopen op het eindtoernooi.

“Ik word toch niet voor de gek gehouden?”, reageerde Lodewijks na het horen van het nieuws. “Dit is waar ik altijd op heb gehoopt, maar inmiddels niet meer op rekende. Ik ben er eerlijk gezegd een beetje stil van. Ik kan er maar één ding over zeggen: dit is echt geweldig.”

Op 39-jarige leeftijd rekende Lodewijks niet meer op een oproep voor Oranje. Tijdens zijn lange carrière kregen andere keepers altijd de voorkeur als het ging om de rol van reservedoelman. Van Breukelen en later Van der Sar waren onbetwist. De Goey en Westerveld toonden zich waardige stand-ins. Daarachter kwamen mannen als Hesp, Timmer, Menzo en Waterreus in beeld. Lodewijks niet.

Stekelenburg

En toch was daar het belletje op 21 april 2006. Als een van de vier doelmannen zat hij in de voorselectie voor het WK bij de oosterburen. Van der Sar en Timmer waren zeker van hun plek. De rol van derde doelman, die stond nog open. Werd het Lodewijks of de zestien jaar jongere Maarten Stekelenburg, die nog maar één interland speelde? Van Basten koos voor de laatste optie.

En zo spatte de WK-droom van Patrick Lodewijks uiteen. Na de zomer van 2006 bleef hij eerste doelman in De Kuip. Althans, dat was het plan. Een zware blessure in de voorbereiding gooide roet in het eten. Achteraf bleek dat de Brabander zijn laatste officiële duel al vóór het WK speelde.

Keeperstrainer

Later werd Lodewijks keeperstrainer. Bij Feyenoord, Oranje en tegenwoordig Everton. Onder de vleugels van Ronald Koeman is hij wekelijks actief in de Premier League. Wordt Koeman ooit nog eens bondscoach? Het lijkt in dat geval wel duidelijk wie hij meeneemt als keeperstrainer. Een WK voor Patje Lodewijks? Dat kan dus nog steeds!

