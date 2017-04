De euforie rond de uitschakeling van Schalke 04 is nauwelijks verdoofd of Ajax wacht alweer een volgende belangrijke confrontatie. Zondag gaan de Amsterdammers op bezoek bij PSV. Marciano Vink verdedigde de kleuren van beide clubs. "Ajax kan beter nu een topclub treffen dan een club als PEC Zwolle of Excelsior."

"Na zo'n euforische avond zoals donderdag, waar heel Europa weer over spreekt, is het lastig om in een ambiance als bijvoorbeeld Woudestein de innerlijke motivatie te vinden", vertelt de 46-jarige oud-international tegenover ELF Voetbal over de kraker in het Philips Stadion, die zondag om 16.45 uur wordt afgetrapt. "Iedereen heeft de beste wil op het veld om er iets van te maken, maar dat lukt net niet."

"Nu sta je in de topper waar al weken over wordt gesproken, zo niet al maanden omdat Feyenoord deze wedstrijd al in haar agenda had gepland als zijnde 'hier worden we kampioen'. De druk ligt zo hoog, dat de spelers die innerlijke motivatie niet uit zichzelf hoeven te halen. Die krijgen ze al van buitenaf. Ik durf te wedden dat PEC Zwolle, Excelsior of Sparta-uit zondag veel moeilijker zou zijn geweest dan PSV-uit."

Bij keel grijpen

Vink heeft veel vertrouwen in een goed resultaat. "Het gaat een wedstrijd zijn van 'Wie verliest als eerste het geloof?' en 'Wie als eerste de kracht?'. PSV zal erop gaan klappen. Ze hebben wat goed te maken naar de a. de spelers, b. de trainer en c. naar zichzelf. Die zullen echt gaan stormen en Ajax gelijk bij de keel grijpen en er een zware wedstrijd van maken. Ajax moet overleven en ervoor zorgen dat het voetballende gedeelte bovenkomt, zodat de tegenstander juist zal moeten lopen. Dan wint Ajax. Als Ajax er een wedstrijd van gaat maken, wat PSV wil, dan vrees ik dat de krachten wegvloeien in de zestigste minuut."

Vink, die tussen 1988 en 1993 in de Eredivisie 108 keer het shirt van Ajax droeg, maakt zich geen zorgen over de medische staf van Ajax. "Die gasten worden constant gemonitord en ze weten precies wat er nog in het vat zit. De meest fitte spelers spelen. Ajax heeft ook als voordeel dat het over een selectie beschikt, met spelers die allemaal gewend zijn aan topwedstrijden. Plus een trainer die niet kijkt naar leeftijd."

Donny van de Beek

Hij haalt een voorbeeld uit het duel van donderdag in Gelsenkirchen. "Wie had kunnen voorspellen dat Lasse Schöne eruit gaat voor Donny van de Beek? Ik denk niemand. Een belangrijke speler, die door iedereen wordt geprezen en die altijd speelt, vervangen door een jongen van negentien. Overigens terecht. Schöne leed veel balverlies, liet gaten op het middenveld vallen en kon het niet belopen. Maar ook Hakim Ziyech liet heel erg vaak zijn man lopen. Zonder bal was hij kwetsbaar. Dan heb je iemand nodig die daarin betrouwbaarder is en dat is Van de Beek. Ik vind het knap dat hij dat ook gewoon doet."

Vink verwacht dat Ajax zondag begint met Van de Beek. "Bosz heeft 24 spelers die hij zo op kan stellen. Zijn ze achttien? Of 26? Dat maakt het team en hemzelf niet uit. Bertrand Traoré heeft donderdag niet de hele wedstrijd gespeeld en is redelijk fit. Dat geldt ook voor Dolberg, Kluivert. De beginfase is belangrijk. Krijgt PSV gelijk de domper door een 0-1 achterstand, of de 0-2. Dan is het geloof bij hen weg. PSV is een aangeslagen bokser. Als PSV er een wedstrijd van kan maken, gaan bij veel spelers van Ajax na zestig minuten krampverschijnselen ontstaan."

De heroïsche wedstrijd tegen Schalke 04 bekeek Vink donderdag tot de 3-0. "Toen heb ik weggezapt. Ik geloofde het wel met tien man. Ik vond het spijtig voor Ajax. Ik kan er heel slecht tegen als je favoriete team zo naar de slachtbank wordt geleid. Toen ik terugkwam bij het duel, stond het 3-1 en zag ik nog rechtstreeks de 3-2. Ajax heeft in de tweede helft redelijk grote kansen gehad. Ze hadden het in de normale tijd al in hun voordeel kunnen beslechten."

Het zat Ajax bij de 3-1 wel mee. "De voorzet richting Viergever moet natuurlijk goed vallen. Ajax had mazzel dat die twee verdedigers eronder door springen en Sanchez nog mee springt, zodat ie precies voor Viergever valt. En dan ook nog dat blok. Die bal kan zomaar het stadion uitvliegen. Nu ging die voorbij de keeper, die eigenlijk onverslaanbaar was. De 3-2 was daarna fantastisch uitgespeeld."

Wederopstanding

De wederopstanding in de tweede verlenging beschrijft hij als bizar. "Volgens mij weet niemand waar die vandaan kwam. Ik denk dat Schalke Ajax ook liet terugkomen. Zij dachten met 3-0, boem, klaar, dit gaan we nooit meer weggeven. Nu kreeg Ajax net wel die ruimte om de voorzet te geven. De verklaring ligt een beetje in de voldoening van Schalke en een beetje in het alles-of-niets bij Ajax."

Vink haalt Traoré aan. "Een week eerder schrok ik nog van hem. Hoe kan hij zulke kansen missen? Geen kleine kansen, net zoals de weken ervoor. Dat verlang je naar de koelbloedigheid van Dolberg. Traoré kan wel gewoon goed voetballen. Dat is het vreemde. Hij speelt fantastisch in de spits. Aanspeelpunt, wegdraaien, maar alleen voor de keeper gaan die oogkleppen op en ziet hij niet meer waar het gaatje is om de bal in te spelen."

De tweede gele kaart voor Joël Veltman vond hij raar. "Ik begrijp dat hij dat niet met opzet doet en in een reflex zo'n jongen daar opvangt, maar het gebeurt op een ongevaarlijke plaats en niet voor de eerste keer. Heeft het toch met snelheid of gogme te maken? Ik weet het niet."

Olympique Lyon

In de halve finale treft Ajax nu Olympique Lyon. "Iedereen zegt de meest verschrikkelijke loting. Het team is fantastisch, dat klopt. Tegen AZ en ook Besiktas was het voetbal van een hoogstaand niveau. Ajax heeft het geluk dat het eerst thuis speelt. Begin je daar, wacht een loodzware avond. Ga je met een nederlaag weg, dan is Lyon met hun twee snelle spitsen dodelijk in de counter en komen ze echt niet naar Amsterdam om aan te vallen."

"Ajax heeft meer baat bij een ploeg die een beetje open wil spelen. Lyon wil nu graag een goaltje maken. Ajax krijgt straks de ruimte om haar spel te kunnen spelen. Ajax heeft het juist heel lastig tegen ploegen die zich ingraven." Voor de loting had Vink geen voorkeur. "Manchester United treedt in de halve finale echt niet met een B-team aan. Ook Celta de Vigo niet. In de poulefase kwamen ze nog zonder hun topscorer Iago Aspas naar de ArenA. Als hij meedoet, is dat echt een groot verschil."

Romario

Vink maakte zelf ook vele edities van Ajax - PSV mee. "De thuisduels met Ajax zijn me meer bijgebleven dan andersom. Ik herinner me nog een 2-1 nederlaag. Ik stond in het centrum achterin met Peter Larsson. De hele wedstrijd hadden we Romario in de zak. We hebben hem niet gezien. Maar twee flitsen en er lagen twee ballen in. Dat was Romario ten voeten uit. PSV-uit was in onze tijd altijd lastig met krachten als Sören Lerby, Eric Gerets en Wim Kieft. Feyenoord was in die tijd een makkie. Bij PSV wonnen we nooit. Hopelijk lukt Ajax dat zondag wel."

Geplaatst op 22 april 2017 om 10:30