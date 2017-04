Ajax Vrouwen heeft in haar eerste wedstrijd in de play-offs met 0-1 gewonnen van ADO Den Haag Vrouwen. Marjolijn van den Bighelaar maakte in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd.

FC Twente Vrouwen boekte eveneens een zege. Het team versloeg PSV Vrouwen met 0-1. Sabrine Ellouzi scoorde. In de poule om de vijfde plaats rekende PEC Zwolle Vrouwen met 3-1 af met Achilles'29 Vrouwen. Yvette van Daelen scoorde twee keer, Judith Frijlink trof ook doel. Namens de Groesbekers vond Melanie Bross het net.

Standen:

1. Ajax Vrouwen 30 punten 1-0

2. FC Twente Vrouwen 25 punten 1-0

3. PSV Vrouwen 20 punten 0-1

4. ADO Den Haag Vrouwen 20 punten 0-1

1. Telstar Vrouwen 11 punten 0-0

2. sc Heerenveen Vrouwen 9 punten 0-0

3. PEC Zwolle Vrouwen 8 punten 3-1

4. Achilles'29 Vrouwen 8 punten 1-3

Foto: Remko Kool

Geplaatst op 21 april 2017 om 23:29