Real Madrid en FC Barcelona maken zich op voor El Clásico van komende zondag. Het duel is de derde ontmoeting tussen trainers Zinédine Zidane en Luis Énrique. Ze kwamen elkaar ook een aantal keer tegen als voetballer. Wie is tot nu toe het best?

De trainerscarrière van Zinédine Zidane is nog pril. Hij is pas sinds 5 januari 2016 oefenmeester, maar kreeg met Real Madrid wel direct een functie bij één van de grootste clubs ter wereld. De oud-international van Frankrijk was sinds de zomer van 2012 al wel jeugdtrainer bij Real, of assistent-trainer.



Luis Énrique begon op 21 mei 2014 als coach van FC Barcelona. Hij werkte van de zomer van 2008 tot en met de zomer van 2011 als jeugdtrainer bij de club. Van juni 2011 tot en met 10 mei 2012 stond hij aan het roer bij AS Roma, van 9 juni 2013 tot en met 21 mei 2014 trainde hij Celta de Vigo.

Trainer

Zidane stond als trainer van Real Madrid twee keer tegenover het Barcelona van Luis Énrique. Één keer won zijn ploeg, één van beide duels eindigde in een gelijkspel. Beide oefenmeesters troffen elkaar niet bij een andere club, waardoor deze cijfers dus in het voordeel zijn van Zidane.

Zidane Luis Énrique Wedstrijden tegen Barcelona 2 Wedstrijden tegen Real 2 Winst op Barcelona 1 Winst op Real 0 Gelijk tegen Barcelona 1 Gelijk tegen Real 1 Verloren van Barcelona 0 Verloren van Real 1 Wedstrijden tegen Luis Énrique als coach 2 Wedstrijden tegen Zidane als coach 2 Winst op Luis Énrique als coach 1 Winst op Zidane als coach 0 Gelijk tegen Luis Énrique als coach 1 Gelijk tegen Zidane als coach 1 Verloren van Luis Énrique als coach 0 Verloren van Zidane als coach 1

Speler

Zidane kwam als speler van 2001 tot en met 2006 uit voor Real Madrid. Hij voetbalde nooit voor de grote rivaal uit Catalonië. Luis Énrique deed dat wel. Hij speelde van 1991 tot en met 1996 voor Real Madrid en verruilde die ploeg in de zomer voor FC Barcelona. Daar voetbalde hij van 1999 tot en met 2006.

Beide trainers troffen elkaar dus in de seizoenen 2001/'02, 2002/'03 en 2003/'04. Ze speelden in die jaargangen acht keer tegen elkaar, zes keer in competitieverband en twee keer in de Champions League. Drie keer won Zidane met Real Madrid, vier duels eindigden in een gelijkspel, slechts éénmaal won Luis Énrique met FC Barcelona.

Zidane Luis Énrique Winst 3 Winst 1 Gelijk 4 Gelijk 4 Verlies 1 Verlies 3 Ploeg goals voor 10 Ploeg goals voor 6 Ploeg goals tegen 6 Ploeg goals tegen 10

Zidane blijkt dus zowel als trainer als als speler van Real Madrid beter te presteren dan Luis Énrique in de onderlinge duels tussen beiden. Of dat betekent dat Real zondag om 20.45 uur 'gewoon' even wint van FC Barcelona, is de vraag. Het verschil tussen beide ploegen in de stand is slechts drie punten in het voordeel van de Koninklijke.

Geplaatst op 22 april 2017 om 11:48