Een verrassende move. Paris Saint-Germain wil nu alles op alles zetten om Kylian Mbappé aan te trekken.

De hoofdstedelingen hebben een bedrag van meer dan 40 miljoen euro (!) over voor de 18-jarige aanvaller van AS Monaco. Dat meldt L’Equipe. Dit seizoen staat de teller van het supertalent op 22 doelpunten en in de kwartfinalewedstrijden tegen Borussia Dortmund was de Franse jeugdinternational opnieuw beslissend.

PSG is niet de enige club die Mbappé wil verleiden tot een komst. Ook Real Madrid, Chelsea, Manchester City en FC Bayern München willen zich graag versterken met de aanvaller.

Geplaatst op 22 april 2017 om 13:51