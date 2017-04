Bij beide clubs had hij de leiding over het eerste elftal. Voor allebei heeft hij nog sympathie, maar Fred Rutten beseft dat de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse zondag van groter belang is voor de Rotterdammers. "Als een team het verdient kampioen te worden is het Feyenoord wel. Ze staan al vanaf de eerste speelronde bovenaan."

De wedstrijd in Arnhem is een van de laatste hordes op weg naar de Coolsingel voor Feyenoord. Een gevreesde uitwedstrijd, toch denkt Rutten dat die vrees meer iets is voor de buitenwacht. "Natuurlijk zit er tussen spelen in de Kuip en uitwedstrijden een enorm verschil. De Kuip is zo machtig, een mythe", vertelt de oefenmeester aan ELF Voetbal. "Toch zie ik, van de buitenkant, geen kampioensstress bij de selectie. Dat is meer iets voor de buitenwereld. Feyenoord heeft het altijd lastig in Arnhem, maar kan veel compenseren met wilskracht. Bovendien scheelt het een slok op een borrel dat Ricky van Wolfswinkel er niet bij is, want Vitesse is sterk afhankelijk van zijn productie."

Twee jaar geleden zette Rutten Feyenoord naar zijn hand, met goed spel en zelfs overwintering in Europa draaide het in eerste instantie een goed jaar. Maar het eindigde in een deceptie en Rutten vertrok voortijdig uit Rotterdam. "Ik heb nog sporadisch contact met Karim El Ahmadi uit de Feyenoord-selectie, gewoon over algemene dingen." Rutten ziet in de Marokkaanse middenvelder de motor achter het huidige succes, de katalysator van het team. "Karim kan alles, hij is heel multifunctioneel. Hij knapt vuil werk op, maar is ook de verbinding tussen verdediging en aanval. Zijn rol wordt niet meer onderbelicht. Dit jaar krijgt hij voor het eerst pas echt waardering, maar wel meer spelers krijgen pas op latere leeftijd de waardering die ze verdienen."

Verpersoonlijking Toornstra

Zo zijn er nog meer spelers waar Rutten een speciale geschiedenis mee heeft, bijvoorbeeld Jens Toornstra. De ideale speler voor een trainer. "Hij is zó veelzijdig, Jens kun je op elke offensieve positie gebruiken. Hij is, samen met Dirk Kuyt, de verpersoonlijking van dit Feyenoord. Hij heeft de bereidheid net een stapje extra te zetten voor een ander, meer dan spelers bij andere teams. Dat had hij al toen ik trainer was bij Feyenoord, dat is gewoon de aard van het beestje. In die twee jaar heeft hij een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hij is veel volwassener, kiest zijn momenten uit en weet wanneer hij ergens wel of niet moet zijn. Daarin zal hij nog meer groeien."

Je zou het haast vergeten maar de aanvallende middenvelder zat vorig seizoen vaker op de bank dan hem lief was. Rutten: "Spelers die uit de nationale competitie naar Feyenoord of Ajax gaan hebben tijd nodig. Het moeten of willen winnen is een wereld van verschil. Jan-Arie van der Heijden had bijvoorbeeld ook zo'n aanloopperiode nodig. Die heeft hij gehad en nu doet hij het uitstekend. Ik kijk er niet van op, want hij is een enorm leergierige speler. Op het moment dat ik met hem aan de slag ging om een verdediger van hem te maken zei ik: kijk eens hoeveel linker centrale verdedigers er zijn in Nederland, dat zijn er niet veel. Daar lag de kans voor hem om door te groeien."

Geplaatst op 22 april 2017 om 14:03