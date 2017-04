Ajax en PSV speelden in de historie maar liefst 128 keer tegen elkaar. Daarvan won Ajax 53 duels, PSV 51 en eindigden 24 duels in een gelijkspel. Zondagmiddag om 16.45 uur volgt in het Philips Stadion een nieuwe editie.

Ajax scoorde in totaal 217 keer, een gemiddelde van 1,70 goals per wedstrijd. PSV stelde daar 211 doelpunten tegenover, gemiddeld 1,65 per wedstrijd. De balans:

Gespeeld Winst Ajax Gelijkspel Winst PSV Goals Ajax Goals PSV

Amsterdam 62 32 9 21 117 84

Eindhoven 61 16 15 30 89 123

Neutraal 5 5 0 0 11 4

Totaal 128 53 24 51 217 211

We zetten vijf bijzondere eerdere edities uit PSV - Ajax op een rij:

PSV - Ajax 0-5, 19 januari 1958

27. Van der Kuil 0-1, 29. Bleijenberg 0-2, 63. Den Edel 0-3, 66. Bleijenberg 0-4, 74. Van der Kuil 0-5. Scheidsrechter: Roomer, toeschouwers: 16.000.

PSV: Bekkering; Rensen, Wiersma, Heerschop; Brusselers, Van der Looy; Dillen, Ford (75. D'Hooge), Van den Heuvel, Fransen en Kruiver.

Ajax: Pieters Graafland; Van Mourik, Geelhuizen, Andriessen; Haarms, Van Ham; Van der Kuil, Den Edel, Bleijenberg, Feldmann en Ouderland.

De hoogste overwinning ooit van Ajax op Eindhovens grondbodem. De eerste editie, een jaar eerder, eindigde in 2-3. Nu werd PSV negentig minuten lang van het kastje naar de muur gespeeld. Wim Bleijenberg maakte twee doelpunten.

PSV - Ajax 1-4, 23 oktober 1994

7. Ronald de Boer 0-1, 14. Davids 0-2, 16. Seedorf 0-3, 56. Van Vossen 0-4, 74. Nilis 1-4. Scheidsrechter: Van der Ende, toeschouwers: 27.000.

PSV: Menzo; Prommayon, Van der Gaag, Valckx, Numan; Wouters, Linskens, Pahlplatz (57. Zenden); Ronaldo, Nilis en Meijer.

Ajax: Van der Sar; Reiziger, Blind, Rijkaard, Frank de Boer; Ronald de Boer (86. Kluivert), Seedorf, Davids; Finidi, Litmanen (83. Van den Brom) en Van Vossen.

Ajax nam een superstart in het Philips Stadion. Binnen zestien (!) minuten was het al 0-3. Ronald de Boer, Edgar Davids en Clarence Seedorf passeerden doelman Stanley Menzo. PSV wist niet waar het moest zoeken. Trainer Aad de Mos vertelde het na afloop ook. "Je hoopt op verslapping bij Ajax, maar rekent op een lijdensweg van vijf kwartier."

Peter van Vossen zet Ajax pas na rust op 0-4 met een schitterende boogbal. Uit een mooie vrije trap redde Luc Nilis nog de Eindhovense eer. Louis van Gaal kon na afloop maar om één punt kritisch zijn. "We hadden moeten uitlopen naar 0-6."

PSV - Ajax 1-5, 18 maart 2007

17. Huntelaar 0-1, 44. Sneijder 0-2, 68. Kluivert 1-2, 72. Huntelaar 1-3, 73. Gabri 1-4, 89. Perez 1-5. Scheidsrechter: Braamhaar, toeschouwers: 35.100.

PSV: Gomes; Alcides, Da Costa (46. Kluivert), Salcido, Xiang (58. Tardelli); Méndez, Afellay (75. Väyrynen), Cocu, Simons; Culina en Farfán.

Ajax: Stekelenburg; Ogararu, Stam, Grygera, Emanuelson; Gabri (86. Maduro), Heitinga, Sneijder (70. De Mul), Davids; Babel (83. Perez) en Huntelaar.

Het was het seizoen met de legendarische slotdag, waarop PSV, Ajax en AZ om beurten de landstitel leken te grijpen. Ruim een maand daarvoor bracht Ajax de spanning in de eredivisie terug door koploper PSV in eigen huis een draai om de oren te geven. Klaas-Jan Huntelaar maakte twee goals, namens PSV scoorde oud-Ajacied Patrick Kluivert.

Trainer Ronald Koeman van PSV moest Alex en Arouna Koné missen, maar gebruikte dat niet als excuus. Met name het gebrek aan strijd had hem geïrriteerd. Het mooiste doelpunt was overigens die van Wesley Sneijder. De middenvelder joeg de bal met zijn linker hard in de uiterste hoek langs doelman Heurelho Gomes.

PSV - Ajax 6-2, 19 april 2009

22. Mendez 1-0, 31. Afellay 2-0, 41. Amrabat 3-0, 44. Suárez 3-1, 57. Culina 4-1, 66. Dzsudzsák 5-1, 76. Sulejmani 5-2, 89. Bakkal 6-2. Scheidsrechter: Wegereef, toeschouwers: 35.000.

PSV: Isaksson; Culina, Marcellis, Bréchet, Salcido; Simons, Afellay (81. Bakkal), Méndez (87. Kromkamp); Amrabat (85. Lazovic), Toivonen en Dzsudzsák.

Ajax: Vermeer; Van der Wiel, Wielaert, Oleguer, Vermaelen; Anita (36. Vertonghen), Aissati, Enoh; Suárez, Cvitanich en Emanuelson (38. Sulejmani).

Samen met de ontmoeting van 20 september 1975, toen het duel door onder meer vier treffers van Ralf Edström ook in 6-2 eindigde, de hoogste thuiszege van PSV op Ajax. Door de nederlaag van Ajax kon AZ die dag toch het kampioenschap vieren. Keeper Kenneth Vermeer stopte na negentien minuten nog wel een penalty van Timmy Simons, maar het bleek uitstel van executie.

Nadat Vermeer een afstandschot van Balazs Dzsudzsak nog kon keren, was het later Edison Méndez die snoeihard uithaalde: 1-0. PSV profiteerde daarna van verdedigende fouten achterin. Eerst scoorde Ibrahim Afellay en na een slechte terugspeelbal van Jan Vertonghen maakte Nordin Amrabat 3-0. Uit een voorzet van Vertonghen deed Luis Suárez net voor rust nog iets terug.

In de tweede helft was de strijd snel beslist. Eerst sneed Jason Culina naar binnen en maakte in de korte hoek 4-1. Vervolgens schoot Dzsudzsák een vrije trap schitterend binnen. In de slotfase tekende Miralem Sulejmani na een run nog voor 5-2 en besloot Otman Bakkal de middag met de 6-2. Twee weken later zou trainer Marco van Basten opstappen bij Ajax.

PSV - Ajax 4-0, 22 september 2013

53. Matavz 1-0, 61. Willems 2-0, 64. Hiljemark 3-0, 68. Park 4-0. Scheidsrechter: Nijhuis, toeschouwers: 33.300.

PSV: Zoet; Brenet, Bruma, Hendrix, Willems (71. Tamata); Hiljemark, Toivonen (67. Bakkali), Schaars; Park, Matavz (84. Locadia) en Depay.

Ajax: Vermeer; Van Rhijn, Moisander, Denswil, Blind (80. Boilesen); Siem de Jong (69. Duarte), Schöne, Serero; Sigthórsson (77. Andersen), Krkic en Fischer.

Door een knallende 4-0 op Ajax loste PSV de seizoensverrassing PEC Zwolle af als koploper. PSV startte overrompelend en voor rust kregen Ola Toivonen, Memphis Depay en Tim Matavz al opgelegde kansen liggen. Pas in de 53e minuut kwam PSV op voorsprong. Kenneth Vermeer pareerde een schot van Stijn Schaars, maar liet daarna de bal bij een voorzet van Memphis Depay knullig glippen. Matavz stond precies op de goede plek.

Bij Ajax was de organisatie daarna ver te zoeken. Jetro Willems kapte simpel Lasse Schöne uit en schoot via Niklas Moisander de 2-0 binnen. Even later vond Ji-Sung Park de vrijgelaten Oscar Hiljemark, die de bal fraai in de bovenhoek krulde. Park scoorde ook nog zelf door de falende buitenspelval te ontwijken.

Geplaatst op 22 april 2017 om 15:46