Feyenoord probeert zondag tegen Vitesse drie punten te pakken die de ploeg hard nodig heeft in de strijd om de titel. Één van de meest legendarische voetballers die bij beide clubs heeft gespeeld, is Pierre van Hooijdonk. Een paar van zijn mooiste doelpunten in beeld.

Een vrije trap was bij Pierre van Hooijdonk in zijn hoogtijdagen bijna net zo gevaarlijk als een strafschop. In de wedstrijd tegen Freiburg, in de UEFA Cup op 6 december 2001, maakte hij één van zijn mooiste doelpunten in zijn carrière.

'Pi-Air' scoorde ook tijdens één van de meest legendarische duels in het bestaan van Feyenoord: in de finale van de UEFA Cup in 2002 tegen Borussia Dortmund.

Ook na zijn loopbaan is Van Hooijdonk in voor wedstrijden. Zoals tegen de Koninklijke HFC, tijdens de nieuwjaarswedstrijd van 2013. Wat een goal!

Van Hooijdonk speelde tussen 2003 en 2005 voor Fenerbahçe. Ook in Turkije maakte hij mooie doelpunten. Deze tegen Genclerbirligi bijvoorbeeld mag er absoluut zijn.

Ook zijn oude liefde Vitesse weet hoe het is als hij een vrije trap mag nemen. Hier, tijdens de onderlinge wedstrijd in maart 2008, schoot de aanvaller feilloos binnen.

En dan heeft de topschutter van weleer nog veel meer mooie doelpunten gemaakt. Zou hij het ooit verleren hoe hij vrij trappen moet nemen?

Geplaatst op 22 april 2017 om 19:10