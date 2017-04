NEC moet straks tegen Almere City, FC Emmen of FC Volendam aan de bak om een nieuw seizoen in de Eredivisie af te dwingen. De Play-Offs kan de Nijmeegse equipe niet meer ontlopen na een nieuwe ontluisterende nederlaag. Nu verliet sbv Excelsior met een 0-1 zege de Gelderse stad.

De twaalfde zeperd in dertien wedstrijden wekte veel woede bij de fans. Naar voren komend in woorden en helaas ook in daden. "Natuurlijk begrijp ik de frustratie bij de supporters. Wij als spelers zijn ook gefrustreerd", sprak Dario Dumic, gelegenheidsaanvoerder van NEC, nog moedig na afloop in de catacomben van De Goffert. Daarbij reagerend op de woorden "Schaam je kapot", dat in de slotfase en na afloop massaal vanaf de tribune werd gezongen. Om hem heen wachtten de spelers van Excelsior op stalen kisten of hun sporttassen. Of stonden ze appent met elkaar te praten. Ze mochten het stadion pas een uur na afloop verlaten.

Ingang geblokkeerd

Boze supporters van NEC blokkeerden de ingang van het stadion, waardoor niemand meer naar binnen of buiten kon. "Wat kan ik zeggen?", vervolgde Dumic tegenover ELF Voetbal, terwijl in de tussentijd ook scheidsrechter Bjorn Kuipers met zijn assistenten voorbijkomt om de weg naar de achteruitgang te vinden. Trainer Peter Hyballa wordt opgetrommeld om de fans voor het stadion toe te spreken en stewards lopen voortdurend heen en weer na een nieuwe oproep van onrust. Dumic praat verder. "We schieten vandaag niet op doel en kunnen geen kansen creëren. Dan kun je ook geen wedstrijden winnen."

Cijfers die later inderdaad kloppen. Voor het eerst in zes jaar wordt in een Eredivisiewedstrijd slechts één schot op doel gelost. De laatste keer betrof het overigens ook een duel van NEC. Toen tegen De Graafschap. "Op onze houding heb ik deze keer, in tegenstelling tot onze vorige twee wedstrijden, niets aan te merken. We vochten, gingen voor elke tweede bal en wonnen veel duels. Maar als je niet op doel schiet..."

Het winnende doelpunt komt ter sprake. Mike van Duinen kopte in de 58e minuut vrijstaand raak uit een voorzet van Khalid Karami. Wiens fout was dat? "Van ons allebei", waarbij Dumic ook op Wojciech Golla wijst. "We gaven hem allebei te veel ruimte, maar hij kopt hem ook knap binnen. Die kopstoot was nauwelijks te verdedigen." Een slotoffensief bleef uit en ook Dumic, die de vorige wedstrijden in de slotfase naar voren ging om een doelpunt te forceren, besloot de verdedigende stellingen niet te verlaten. "De laatste wedstrijden deed ik dat wel, maar had het geen succes. We hadden al een verdediger (Robin Buwalda, red.) gewisseld. Dus dat leek me niet handig."

Disaster

Dumic denkt na. "This was a disaster. We will not run away from that. Het wordt nu moeilijk om de Play-Offs te ontlopen. Zolang het mathematisch nog mogelijk is, blijven we ervoor gaan. We mogen niet opgeven. We moeten met zijn allen blijven vechten." Al klonken de woorden niet bepaald overtuigend. "Als wij drie tot vier kansen creëren, dan winnen we gewoon. Als we dat oppakken," vervolgt hij met een stemverheffing. Het grote verschil tussen de eerste seizoenshelft, waarin NEC 21 punten pakte, en de tweede, waarin de teller tot nu toe op zes staat? Dumic trekt zijn schouders op. "Dat kan ik niet aangeven."

Inmiddels blijkt dat de officiële persconferentie niet doorgaat en de spelers van Excelsior kunnen vertrekken. Terwijl trainer Mitchell van der Gaag samen met een lid van de medische staf een zware kledingkast draagt en de trappen afdaalt, geven we Dumic een hand. Toch nog een losse afsluiter. Waarom heb je je haren afgeknipt? "Ik was eerlijk gezegd het beu om voortdurend gel in mijn haren te doen en daarmee tijd kwijt te zijn. Ik heb mijn haren eerst ook altijd zo gedragen."

