PSV kan Feyenoord zondag een handje helpen in de strijd om de landstitel. Als de ploeg wint van Ajax, stevenen de Rotterdammers af op het kampioenschap. De grote plaaggeest van de Amsterdammers was in het verleden Ruud van Nistelrooy. Niemand scoorde zo vaak als hij in de onderlinge duels: zeven keer.

In het seizoen 1998/'99 bijvoorbeeld werd het 3-1. Benni McCarthy opende de score, maar dankzij twee goals van Luc Nilis en eentje van Ruud van Nistelrooy wonnen de Brabanders alsnog. De treffer van laatstgenoemde was alweer zijn 23ste doelpunt van het seizoen.

Ook op individuele klasse kon de spits Ajax de baas.

Hij maakte ook wel eens meer dan één goal in één wedstrijd tegen Ajax.

Dit is misschien wel zijn mooiste treffer tegen Ajax.

Het wilde overigens lang niet altijd zeggen dat PSV won als Van Nistelrooy meespeelde tegen Ajax. Hij heeft tien wedstrijden op zijn naam staan tegen de Amsterdammers. Vijf daarvan werden een prooi voor zijn ploeg, vijf dus ook niet. Overigens gaf de voormalige aanvaller van onder meer Manchester United en Real Madrid geen enkele assist tegen de hoofdstedelingen.

Gespeeld Winst Gelijk Verloren Goals Assists Geel Rood 10 5 1 4 7 x x x

Er zijn maar weinig ploegen tegen wie Van Nistelrooy meer doelpunten maakte dan tegen Ajax: zeven welteverstaan. Newcastle United is zijn favoriete tegenstander. Die club moest maar liefst elf keer toezien hoe Van Nistelrooy het net vond.

Tegenstander: Aantal goals: Newcastle United 11 Fulham 10 Sparta Rotterdam 8 Deportivo La Coruña 8 Aston Villa 8 Blackburn Rovers 8 Charlton Athletic 8 Ajax e.a. 7

De meest trefzekere Ajacied in duels met PSV is Dick Schoenaker. Hij scoorde zes keer.

Topscorer tijdens duels tussen PSV en Ajax: Aantal goals: Ruud van Nistelrooy 7 Luc Nilis 6 Dick Schoenaker 6 Luis Suárez 5 Balasz Dzsudzsák 5

Geplaatst op 23 april 2017 om 08:55