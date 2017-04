Het mag PSV dan al twee seizoenen op rij niet gelukt zijn om in eigen huis Ajax te verslaan, er is hoop. De Brabanders kunnen in onderlinge duels met de Amsterdammers in Eindhoven trots zeggen dat ze vaker wel dan niet de baas zijn.

Het duel tussen PSV en Ajax werd sinds de oprichting van de Eredivisie 69 keer gespeeld in Eindhoven. Niet alleen won de thuisploeg vaker, het doelsaldo is ook in het voordeel van de bespeler van het Phillips Stadion. Zestien wedstrijden eindigden in een gelijkspel.

PSV thuis tegen Ajax PSV Ajax Aantal duels 69 69 Winst 32 21 Gelijk 16 16 Verlies 21 32 Doelpunten voor 136 106 Doelpunten tegen 106 136

Ook is de topscorer in de Lichtstad een PSV'er: Romario maakte vijf doelpunten.

Topscorer tijdens wedstrijd PSV-Ajax: Aantal goals: Romario (PSV) 5 Ruud van Nistelrooy (PSV) 4 Luc Nilis (PSV) 4 Luis Suárez (Ajax) 3 Otman Bakkal (PSV) 3

Laatste tien edities

PSV mag dan vaker wel dan niet winnen van Ajax, de laatste tien edities geven de Brabanders weinig hoop op een nieuwe overwinning. Slechts drie keer wist de ploeg de drie punten in eigen huis te houden, vier keer won Ajax, drie duels eindigden in een gelijkspel.

Seizoen: Thuis: Eindstand: Uit: 2015/'16 PSV 0:2 Ajax 2014/'15 PSV 1:3 Ajax 2013/'14 PSV 4:0 Ajax 2012/'13 PSV 2:3 Ajax 2011/'12 PSV 2:2 Ajax 2010/'11 PSV 0:0 Ajax 2009/'10 PSV 4:3 Ajax 2008/'09 PSV 6:2 Ajax 2007/'08 PSV 0:0 Ajax 2006/'07 PSV 1:5 Ajax

De laatste zege van PSV op Ajax. Trekken de Eindhoven de winst zondag weer over de streep?

Geplaatst op 23 april 2017 om 12:00