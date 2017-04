PSV heeft koploper Feyenoord een enorme dienst bewezen door in eigen huis met 1-0 te winnen van Ajax. De bij vlagen zeer matige topper werd beslist door Jürgen Locadia, die op prachtige wijze een vrije trap achter André Onana krulde.

Door de overwinning van Feyenoord bij Vitesse werd PSV na twee jaar officieel onttroond als kampioen. Na de zeperd tegen ADO Den Haag was ook de tweede plaats vrijwel niet meer haalbaar, waardoor de Eindhovenaren enkel voor de eer speelden. Het is een dramatisch seizoen geworden voor de mannen van Phillip Cocu, maar vandaag tapten de spelers uit een ander vaatje. Op voetballen leek het amper, maar wel pakte PSV tot grote vreugde van de fans de drie punten. Het 'Helemaal niets in Amsterdam' schalde na de wedstrijd door het stadion.

Opvallend was de felheid bij de midden- en Zuid-Amerikanen. Andrés Guardado, Hector Moreno en Santiago Arias zijn niet het toonbeeld van voorbeeldspelers dit seizoen, maar tegen Ajax staat er voor hen iets anders op het spel. Thuis in de ArenA schopte de Mexicaanse middenvelder Anwar El Ghazi en Kasper Dolberg uit de wedstijd en vandaag bracht hij die pit weer, hoewel het soms weer op het randje was. Vooral in de tweede helft waren ze bij PSV meer bezig met vechtvoetbal, forceren van opstootjes en het maken van domme en onnodige overtredingen. Maar hoe de overwinning tot stand is gekomen, zal niemand mee zitten in Brabant na de wedstrijd.

Vrije trap

In de eerste helft werd de slag op het middenveld gewonnen, want Ajax oogde lusteloos en de motors van het team, Klaassen en Ziyech, waren onzichtbaar. Het leidde tot een gezapig potje voetbal, want PSV was ook niet in staat om heel veel te creëren. Een sublieme vrije trap van Jürgen Locadia was een van de weinige wapenfeiten van het controlerende PSV. De vandaag als centrumspits spelende Locadia legde van ver aan en schoot de bal met de goede snelheid in het uiterste hoekje.

De tweede helft loerde PSV vooral op de counter en liet Ajax komen. De Amsterdammers oogden vermoeid, maar vonden op het einde nog wat extra brandstof voor een slotoffensief. Het ontbrak bij Ajax vooral aan aanvallend vernuft. Aanvallen strandden door misverstanden. De ingevallen Neres had Ziyech een niet te missen kans kunnen gunnen, maar ging voor eigen succes en produceerde uiteindelijk een slap rollertje. De wedstrijd in Eindhoven lijkt de beslissing te zijn in de strijd om de titel, nu Feyenoord vier punten voorsprong heeft op Ajax. Waarschijnlijk tot hoongelach van de PSV-fans.

Al het PSV nieuws lezen op PSV Centraal

Geplaatst op 23 april 2017 om 20:00