Henk ten Cate wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Welke vierkantje kan er bij zijn naam worden ingekleurd: geschikt of ongeschikt? Er zijn in elk geval genoeg redenen om die eerste aan te vinken. Vijf argumenten waarom de keuze voor Ten Cate de juiste is van Hans van Breukelen.

Ten Cate volgde eerder Danny Blind met succes op De woordkeuze voor het woord succes is in dit geval wel relatief. Want de periode van Ten Cate in Amsterdam was een roerige. De oefenmeester pakte weliswaar prijzen bij Ajax, maar een absolute hoofdprijs ontbrak: op één doelpunt werd bijvoorbeeld de landstitel misgelopen. Toch zat er een ontwikkeling in het voetbal van Ajax – ondanks de forse kritiek die Ten Cate van de fans kreeg. Kan hij nu Blind weer met succes opvolgen?

2. Ten Cate kan goed werken met beperkte middelen Bijna iedereen kent de prestaties van Ten Cate als assistent van Frank Rijkaard bij FC Barcelona, maar ook bij kleinere clubs presteerde de coach prima. Zo behaalde hij de bekerfinale met Sparta Rotterdam, werd hij derde in de Eredivisie met Vitesse en haalde hij met NAC Breda Europees voetbal. In het internationale voetbal is Oranje op dit moment geen absolute top meer. Eerder het Vitesse van de Eredivisie. Maar misschien kan Ten Cate met de relatief beperkte middelen ook bij het Nederlands elftal goed presteren?

3. Hij was al adviseur bij de KNVB Met het plan 'Winnaars van morgen' en op allerlei andere manieren is de KNVB al druk bezig met de toekomst van voetballend Nederland. Daarvoor haalde het eerder Ten Cate al binnen als adviseur om de doorstroming van jeugdspelers te verbeteren. Hoewel de taak van bondscoach uiteraard vooral bij het Nederlands elftal ligt, is het altijd prettig als de eindverantwoordelijke van onderaf weet wat de visie van zijn werkgever is.

4. Hij heeft al ervaring in de absolute top Zo veel ervaring als Louis van Gaal, Leo Beenhakker of Guus Hiddink hadden toen zij bondscoach werden heeft Ten Cate weliswaar niet. Maar de voormalig veldtrainer van FC Barcelona en Chelsea weet wel degelijk hoe de hazen lopen in het mondiale topvoetbal. Het is weliswaar geen buitenlandse coach waar Van Breukelen op aasde, maar hij heeft in elk geval in een flink aantal landen gewerkt.

5. Ten Cate is een vrij man Vrij in de breedste zin van het woord. Ten Cate is meteen beschikbaar. Is weliswaar aanhanger van voetbal gebaseerd op balbezit, maar heeft zich er zeker niet openlijk op vastgepind - zo bewees hij eerder met pragmatisch veldspel. Hij is niet per se gelieerd aan een specifieke topclub, zoals een Frank de Boer of Phillip Cocu dat wel zou zijn. Én financieel heeft Ten Cate zijn schaapjes al op het droge en kan daarom vrijuit keuzes maken. In alle opzichten is hij dus een vrij man en daarom misschien ook wel dé geschikte bondscoach van Oranje voor de komende jaren.

Geplaatst op 24 april 2017 om 07:00