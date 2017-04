Alessandro Costacurta was geen begenadigd doelpuntenmaker. Toch is de oud-international één van de grootste namen die het Italiaanse voetbal ooit heeft voortgebracht. De verdediger speelde jarenlang voor AC Milan. Een portret van de man die maandag 51 jaar oud is geworden.

Pure clubliefde



Alessandro Costacurta werd op 24 april 1966 geboren in Jerago con Orago. De verdediger speelde in de jeugd van AC Milan. Hij begon zijn loopbaan op hoog niveau bij AC Monza, toen hij twintig was. Na één seizoen ging hij al aan de slag in het eerste elftal van AC Milan. In de voetbaljaargang 1988/'89 werd hij een vaste waarde in het elftal van de Milanezen. Tot en met het seizoen 2003/'04 was hij niet weg te denken uit de defensie van AC Milan. In de laatste jaren van zijn loopbaan, hij stopte medio 2007, fungeerde hij als reserve centrale verdediger of rechtsback, achter spelers als Jaap Stam, Cafú en Alessandro Nesta. Costacurta diende in totaal maar liefst twintig jaar de kleuren van AC Milan.

Costacurta werd overigens vaak geen Costacurta of Alessandro genoemd, maar 'Billy'. De echtgenoot van voormalig miss Italië Martina Colombari dankt die bijnaam naar verluidt aan zijn periode in de jeugd van AC Milan, toen hij ook een zwak had voor basketbal. De sponsor van het basketbalteam van AC Milan verkocht drankjes onder de naam Billy.

Records

Door die vele seizoenen als profvoetballer heeft Costacurta een aantal records op zijn naam kunnen schrijven. Zo was hij in 2006 de oudste speler in de Champions League, met zijn 40 jaar en 211 dagen. Dat record raakte hij overigens op 18 september 2008 kwijt aan SS Lazio-doelman Marco Ballotta, die 43 jaar een 168 dagen oud was. Hij is met zijn 41 jaar en 25 dagen oud wel de oudste doelpuntenmaker in de Serie A.

Stijl



Costacurta was een echte verdediger. Hij was hard, als het moet gemeen en medogenloos. Verdedigen kwam voor hem op de eerste plaats. Costacurta was bovendien tactisch sterk en hij kon uitstekend positie kiezen. Samen met Mauro Tassotti, Paolo Maldini en Franco Baresi vormde hij in de late jaren '80 en begin jaren negentig misschien wel de beste verdediging van Europa. Daarnaast had hij een goede pass in huis en een prima schot. In strafschoppenreeksen schoot hij vaak penalty's binnen.



Zijn kwaliteiten vielen de bondscoach van het Italiaanse elftal ook op. In 1991 mocht hij zijn debuut maken voor La Squadra Azzurra. Bondscoach Arrigo Sacchi stelde de verdediger op tegen Noorwegen, in de EK-kwalificatiewedstrijd die in 1-1 eindigde. De voetballer pakte direct een gele kaart.

Trainer

Costacurta werd na zijn loopbaan bij AC Milan aangesteld als assistent-trainer van Carlo Ancelotti. Op 27 oktober 2008 ging hij echter aan de slag als hoofdtrainer bij Mantova, op het derde niveau van Italië. Goed ging het niet, want de ploeg eindigde maar net boven de degradatiestreep. Na één seizoen nam de oud-international al afscheid. Tegenwoordig werkt hij als analist voor de Italiaanse tv.



Prijzenkast

Wie een kijkje neemt in de prijzenkast van Costacurta, komt tot de conclusie dat deze aardig vol zit. Hij won zeven keer de titel, één keer de beker, vijf keer de Supercup, vijf keer de Champions League, vier keer de Europese Supercup en twee keer de Wereldbeker voor clubteams.

Geplaatst op 24 april 2017 om 16:00