ALKMAAR - Silvie van der Plas speelt komend seizoen voor Telstar Vrouwen. De middenveldster heeft inmiddels haar contract getekend bij het team dat vanaf volgende jaargang door het leven gaat als VV Alkmaar.

De negentienjarige voetbalster komt over van CTO Amsterdam. De Brabantse voetbalster zat ook in de voorselectie van Onder 19 Vrouwen voor de Eliteronde voor het EK. De ploeg van coach Jessica Torny plaatste zich eerder deze maand voor het EK in Noord-Ierland.

Geplaatst op 24 april 2017 om 17:02