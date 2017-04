Het Nederlands vrouwenelftal heeft een extra oefeninterland ingepland in aanloop naar het EK in eigen land. Op 13 juni is Oostenrijk in het stadion van Go Ahead Eagles in Deventer om 20.45 uur de tegenstander.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelt vier dagen eerder, op 9 juni, tegen WK-finalist Japan in het Rat Verlegh Stadion in Breda. De aftrap van dat oefenduel is om 18.30 uur. Kaarten zijn per direct te koop via OnsOranje.nl

Geplaatst op 24 april 2017 om 15:34