Het is 24 april 1996 als Jordi Cruijff, de zoon van Johan, voor het eerst in actie komt voor het Nederlands elftal. Slechts zeven interlands volgen, maar die eerste, dat was één van de meest bijzondere in de prille interlandloopbaan van de voormalige middenvelder.

Het is die 24ste april 1996 sowieso een bijzondere dag. En dat is niet alleen omdat Nederland tegen rivaal Duitsland speelt. Ook Sparta-verdediger John Veltman (28), Ajax-aanvaller Peter Hoekstra (23) en PSV-middenvelder Phillip Cocu (25) beginnen in de basisopstelling tijdens de vriendschappelijke interland. PSV-verdediger Jaap Stam (23) zou elf minuten voor tijd invallen en derhalve eveneens zijn debuut maken.

Cruijff speelt op dat moment voor FC Barcelona. Hij is 22 jaar oud en mag van bondscoach Guus Hiddink in De Kuip in Rotterdam voor het eerst opdraven in Oranje. Verder beginnen ook onder meer captain Danny Blind, Edwin van der Sar, Frank de Boer en Clarence Seedorf aan de 524ste interland van het Nederlands elftal.

In de negentiende minuut valt het enige doelpunt van de wedstrijd. Het is Jürgen Klinsmann die vanaf elf meter binnenschiet. Een kwartier later krijgt Dennis Bergkamp dé kans om Oranje op gelijke hoogte te brengen, maar hij faalt. Doelman Andreas Köpke stopt de strafschop van de aanvaller van Arsenal.

Cruijff speelt de hele wedstrijd, waarin het nauwelijks over voetbal gaat. Duitse fans zochten de hele dag al de confrontatie met Nederlandse supporters. De voetballers van beide landen namen daar afstand van, door in een lange rij naast elkaar naar de volksliederen te luisteren. Er was in aanloop naar de interland ook vanalles gedaan om te zorgen dat beide landen zich puur op het voetbal zouden konden richten.

Zo hadden bondsvoorzitters Jeu Sprengers en Egidius Braun bijvoorbeeld een samenwerkingscontract getekend, zodat beide bonden tot en met de zomer van 2001 op een sportieve wijze met elkaar contact zouden hebben. Ook spraken Rinus Michels en Franz Beckenbauer hun hoop uit dat beide landen met respect met elkaar om zouden gaan.

Het bleek niet veel te helpen, want de Duitse fans bleven tijdens de wedstrijd maar stennis schoppen. Ze gooiden met stenen en staken hun arm tijdens het volkslied omhoog. Bondscoach Berti Vogts zei na de wedstrijd kwaad te zijn op de zogenaamde fans van het Duitse elftal. Hij wilde niets met hen te maken hebben.

