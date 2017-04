Lionel Messi maakte zondag twee doelpunten in El Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona (2-3). Niet raar, want als iemand weet hoe je moet scoren, is het de Argentijn wel. Dat zal waarschijnlijk ook nog enige tijd zo blijven.

Editie 23 april 2017: 2-3

FC Barcelona en Real Madrid maakten er zondag een bijzonder spannende wedstrijd van. Het was lang onduidelijk wie zou winnen. Casemiro deelde na iets minder dan een halfuur spelen de eerste klap uit. Hij zette Real Madrid op 1-0. Vijf minuten later tekende Messi voor de gelijkmaker. Na de 1-2 van Ivan Rakitic zeventien minuten voor tijd nam FC Barcelona de leiding. Toen een paar minuten later Sergio Ramos ook nog eens met rood naar de kant moest, leek de winnaar bekend. Niets was minder waar. James Rodríguez maakte vijf minuten voor tijd de 2-2. In de extra tijd besliste Messi het duel: 2-3.

Doelpunten tegen Real Madrid



Messi is ook dit seizoen op dreef. Tegen Real Madrid weet hij bovendien ook als geen ander hoe hij het net moet vinden. De aanvaller scoorde tegen de grote rivaal maar liefst 23 keer. Hij had daar slechts 34 wedstrijden voor nodig. Zijn eerste doelpunten in de Spaanse klassieker maakte hij op 10 maart 2007, toen hij maar liefst driemaal doel trof in het duel dat in 3-3 eindigde.

Doelpunten tegen Real Madrid Duels W G V Goals Assists In totaal: 34 16 8 10 23 13 Champions League 2 1 1 0 2 - LaLiga 22 12 4 6 16 8 Copa del Rey 6 1 2 3 - 3 Supercopa 4 2 1 1 5 2

Met het aantal van 23 treffers tegen Real Madrid is Messi de koning van El Clásico. Hij blijft de nummers twee, met zestien doelpunten, zes doelpunten voor. Dat zijn beiden voetballers van Real Madrid (geweest). De Argentijn is de enige voetballer in de top-vijf topscorers van het duel die bij FC Barcelona speelt of heeft gespeeld.

Naam: Club: Goals in El Clásico: Lionel Messi FC Barcelona 23 Alfredo di Stéfano Real Madrid 16 Cristiano Ronaldo Real Madrid 16 Raúl Real Madrid 15 Ferenc Puskás Real Madrid 12

Dit seizoen

De verwachting is dat Messi het aantal van 23 doelpunten tegen Real Madrid snel omhoog zal krikken. Hij is dit seizoen in topvorm en doet het beter dan afgelopen jaargang. Zijn topprestatie van het seizoen 2011/12, waarin hij maar liefst vijftig keer scoorde in de competitie gaat hij niet evenaren, maar dat hoeft ook niet om beslissend te zijn. De energie van de 29-jarige vedette lijkt nog lang niet op te zijn.

Doelpunten Messi in de competitie per seizoen:

2016/17 31 2015/16 26 2014/15 43 2013/14 28 2012/13 46 2011/12 50 2010/11 31 2009/10 34 2008/09 23 2007/08 10 2006/07 14 2005/06 6 2004/05 1

