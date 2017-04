ALKMAAR - Simone Kets verruilt na drie seizoenen sc Heerenveen Vrouwen voor Telstar Vrouwen. De technische staf is al jarenlang onder de indruk van de aanvalster, die komende zomer de overstap maakt naar de ploeg die vanaf volgend seizoen door het leven gaat als VV Alkmaar.

"Dit is het juiste moment om deze stap te zetten", zegt de voetbalster in gesprek met Voetbal Centraal. "Ik heb mijn opleiding sport en bewegen afgerond en ben nu op een leeftijd dat ik wel voor een andere club wil spelen. Ik heb ook het gevoel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik in Telstar Vrouwen gevonden."

Kets heeft een goed gevoel bij de Witteleeuwinnen. Dat is ook vanwege trainer Gideon Dijks. "Hij helpt speelsters en geeft hen als het even niet loopt een zetje in de goede richting", meent de aanvalster. "Hij is ook erg positief. Ik denk dat hij me verder kan helpen in mijn ontwikkeling."

De voormalige jeugdinternational, die Europees kampioen werd met Onder 19 Vrouwen, gelooft in een succesvolle periode bij Telstar Vrouwen. "Ik denk dat we verder kunnen komen dan dit seizoen. De nieuwe groep is jong, talentvol en enthousiast. Ik kijk er naar uit om in Alkmaar te gaan voetballen."

Geplaatst op 25 april 2017 om 10:02