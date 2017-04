Twee keer was het prijs dit weekend. Twee erg belangrijke doelpunten van Lionel Messi waardoor aartsrivaal Real Madrid met 2-3 werd verslagen. Het zorgt ervoor dat de aanvaller van FC Barcelona wegloopt als koploper van de Gouden Schoen.

Het Argentijnse wonderkind was zondag in het Estadio Santiago Bernabeu niet alleen goed voor de tussentijdse 1-1 gelijkmaker. In de tweede minuut van de extra tijd deelde hij na een mooie aanval ook nog de genadeklap uit, waardoor Barça een 2-3 overwinning boekte en daardoor medekoploper in La Liga werd. Voor Messi betekenden dat doelpunten nummer 30 en 31 van het seizoen, waardoor hij nu een voorsprong van zes punten heeft opgebouwd in het Europese topscorersklassement.

Naaste achtervolger Bas Dost scoorde dit weekend immers niet voor Sporting Clube de Portugal. Dat deed de nummer drie in de ranking, Pierre-Emerick Aubameyang, wel. De aanvaller van Borussia Dortmund maakte de tweede treffer van de gasten in de 2-3 uitoverwinning op Borussia Mönchengladbach. Voor de international van Gabon betekende het zijn 27e doelpunt, waardoor hij zich nu alleen aan kop van het topscorersklassement van de Bundesliga vestigde. Concurrent Robert Lewandowski, de nummer vier op de Europese ranglijst, scoorde immers niet.

De grootste sprong maakte Mauro Icardi. De aanvoerder van Internazionale was goed voor een hattrick op bezoek bij ACF Fiorentina. Desondanks gingen de Milanezen met 5-4 onderuit. Icardi heeft nu 24 doelpunten achter zijn naam en voegt zich naast Romelu Lukaku en Luis Suárez op de zevende plaats van het Europese overzicht. Edinson Cavani keerde weer terug in de top tien, doordat hij met een treffer bijdroeg aan de 2-0 zege van Paris Saint-Germain op Montpellier.

Na enkele weken droogte was de topscorer van de Eredivisie, Nicolai Jörgensen, weer succesvol. De spits van Feyenoord verzorgde de volledige Rotterdamse productie tijdens de 0-2 uitzege bij Vitesse en staat nu op 21 treffers. Jörgensen klom daardoor naar de 28e plaats in het Gouden Schoen-overzicht. Samuel Armenteros is na zijn twee doelpunten tegen PEC Zwolle terug te vinden op plek 45. Een positie die de spits van Heracles Almelo deelt met onder andere sc Heerenveen-spits Reza Ghoochannejhad.

Doordat de Eredivisie dit weekend stilligt, zullen de bewuste goalgetters komende week zakken. Daarna liggen er nog twee speeldagen in het verschiet. De Play-Offs tellen immers niet mee. Zoals dat ook geldt in de andere landen, waardoor competities als België, Cyprus, Roemenië, Israël en nu bijvoorbeeld ook San Marino geen punten meer kunnen binnenhalen.

ESM Gouden Schoen 2016/’17

Datum: 24 april 2017

1. Lionel Messi (FC Barcelona) 31 x 2 = 62

2. Bas Dost (Sporting Clube de Portugal) 28 x 2 = 56

3. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 27 x 2 = 54

4. Robert Lewandowski (FC Bayern München) 26 x 2 = 52

5. Andrea Belotti (Torino FC) 25 x 2 = 50

Edin Džeko (AS Roma) 25 x 2 = 50

7. Mauro Icardi (Internazionale) 24 x 2 = 48

Romelu Lukaku (Everton FC) 24 x 2 = 48

Luis Suárez (FC Barcelona) 24 x 2 = 48

10. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 31 x 1,5 = 46,5

11. Gonzalo Higuaín (Juventus) 23 x 2 = 46

Anthony Modeste (1.FC Köln) 23 x 2 = 46

13. Dries Mertens (SSC Napoli) 22 x 2 = 44

14. Ciro Immobile (SS Lazio Roma) 20 x 2 = 40

Harry Kane (Tottenham Hotspur) 20 x 2 = 40

16. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 19 x 2 = 38

Alexis Sánchez (Arsenal) 19 x 2 = 38

18. Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) 24 x 1,5 = 36

Francisco Soares ‘Tiquinho’ (Vitória Guimarães SC/FC Porto) 18 x 2 = 36

20. Sergio Agüero (Manchester City) 17 x 2 = 34

Diego Costa (Chelsea) 17 x 2 = 34

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 17 x 2 = 34

Timo Werner (RasenBallsport Leipzig) 17 x 2 = 34

24. Dele Alli (Tottenham Hotspur) 16 x 2 = 32

Iago Aspas (RC Celta de Vigo) 16 x 2 = 32

Marco Borriello (US Cagliari Calcio) 16 x 2 = 32

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 16 x 2 = 32

28. Marcus Berg (Panathinaikos) 21 x 1,5 = 31,5

Nicolai Jørgensen (Feyenoord) 21 x 1,5 = 31,5

Geplaatst op 25 april 2017 om 09:54