Aan ervaring in het topvoetbal geen gebrek in de trainersstaf van PSV. Dinsdag maakten de Eindhovenaren bekend dat Ruud van Nistelrooy volgend seizoen één keer per week aan de slag gaat bij de hoofdmacht. Hij verkeert in goed gezelschap.

Phillip Cocu (101 interlands)

De bekendste oud-topvoetballer bij PSV is natuurlijk Phillip Cocu. Hij speelde twee periodes bij PSV, droeg het tenue van FC Barcelona en maakte meer dan honderd keer zijn opwachting in het Nederlands elftal. In 2008 sloot hij als jeugdtrainer aan bij PSV, om vijf jaar later als hoofdtrainer aan de slag te gaan.

Mark van Bommel (79 interlands)

Bayern München, FC Barcelona, AC Milan. Zomaar een paar clubs waar Mark van Bommel speelde. Ook deze middenvelder kwam twee periodes uit voor PSV en speelde een respectabel aantal interlands. Maandag maakte PSV bekend dat Van Bommel volgend seizoen zijn trainerscarrière begint als eindverantwoordelijke bij PSV O19.

Wilfred Bouma (37 interlands)

Met 37 caps staat Wilfred Bouma niet bijster hoog op de lijst van Oranje-internationals. Maar dat er twaalf jaar tussen zijn eerste en laatste interland zat, geeft aan dat Bouma lang op topniveau speelde. Bij Aston Villa ontpopte hij zich tot vaste waarde in de Premier League, totdat een zeer zware blessure roet in het eten gooide. Ook Bouma, sinds 2014 actief in de jeugdopleiding van PSV, speelde twee periodes voor de Eindhovenaren.

André Ooijer (55 interlands)

Het lijkt haast een garantie voor een baan op De Herdgang: ook André Ooijer speelde twee periodes voor PSV. Net als Bouma was ook deze verdediger een nuttige kracht in de Premier League én het Nederlands elftal. Sinds begin 2013 is Ooijer actief in de jeugdopleiding van PSV.

Overige oud-profs bij PSV:

Kevin Hofland (7 interlands)

Patrick Paauwe (5 interlands)

Theo Lucius (3 interlands)

Ruud Brood

Ruud Hesp

Chris van der Weerden

Jürgen Dirkx

Joonas Kolkka

Michael Lamey

Adil Ramzi

Peter Uneken

Donny de Groot

Eric Addo

Geplaatst op 25 april 2017 om 14:02