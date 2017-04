Het Nederlands vrouwenelftal treft in de WK-kwalificatiereeks voor het WK 2019 Noorwegen, Ierland, Slowakije en Noord-Ierland. Dat is dinsdag gebleken tijdens de loting in het Zwitserse Nyon. Oranje treft de Noren deze zomer ook al in de groepsfase van het EK.

De zeven groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in oktober/november 2018 in een dubbele play off-ronde om het laatste WK-ticket.

Volledige loting:

Groep 1: Engeland - Rusland - Wales – Bosnië en Herzegovina - Kazachstan

Groep 2: Zwitserland - Schotland - Polen – Wit-Rusland - Albanië

Groep 3: Noorwegen - Nederland - Ierland - Slowakije - Noord-Ierland

Groep 4: Zweden - Denemarken - Oekraïne - Hongarije - Kroatië

Groep 5: Duitsland - IJsland - Tsjechië - Slovenië - Faeröer Eilanden

Groep 6: Italië - België - Roemenië - Portugal - Moldavië

Groep 7: Spanje - Oostenrijk - Finland - Servië - Israël

Geplaatst op 25 april 2017 om 15:12