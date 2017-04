Het Nederlands vrouwenelftal is dinsdag bij de loting voor de WK-kwalificatie voor het WK 2019 wederom gekoppeld aan Noorwegen. Dat land komt Oranje komende zomer op het EK in eigen land ook al tegen. Opmerkelijk.

"Apart dat we weer tegen Noorwegen loten", zegt Wiegman op de site van de KNVB. "Ik had uit pot A natuurlijk graag Italië of Zwitserland geloot, maar het is wat het is. Het voordeel is dat we Noorwegen goed kennen. We weten hoe we ze moeten bespelen."

"Slowakije is voor mij een nog vrij onbekende tegenstander", vervolgt Wiegman. "In Noord-Ierland zit wel talent. Daar wordt deze zomer het EK onder 19 georganiseerd, dus men probeert daar het vrouwenvoetbal echt een boost te geven. En van Ierland weet ik dat het een pittige tegenstander is. Ze spelen zeer fysiek, maar daar moeten wij ons wel tegen kunnen wapenen. In principe zijn wij verder in onze ontwikkeling dan die andere drie landen."

Wiegman heeft er vertrouwen in dat Oranje verder komt. "We moeten zorgen dat we eerste worden in deze poule, of tot de vier beste nummers twee behoren. Wat dat betreft biedt deze loting wel mogelijkheden."

