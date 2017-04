Jill Roord vervolgt haar loopbaan bij Bayern München. De middenveldster verruilt FC Twente Vrouwen na het seizoen voor het vrouwenelftal van de Duitse topclub.

De twintigjarige voetbalster gaat tot en met de zomer van 2019 aan de slag in Beieren. Ze wordt ploeggenote van Vivianne Miedema, Stefanie van der Gragt en Jacintha Weimar. Roord werd in het verleden ook al gelinkt aan de topclub, maar vond het toen te vroeg voor een overstap.

"Nu heb ik het gevoel er helemaal klaar voor te zijn en ook toe te zijn aan een andere competitie en een andere omgeving. Natuurlijk ben ik ook erg blij dat de interesse van Bayern gebleven is, want dat is niet vanzelfsprekend", zegt Roord op de website van de Tukkers.

Geplaatst op 25 april 2017 om 16:08