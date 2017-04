Anouk Hoogendijk neemt na dit seizoen afscheid van Ajax Vrouwen. De 31-jarige voetbalster vindt het dan mooi is geweest. Ze speelde voor Saestum, FC Utrecht, Bristol Academy, Ajax Vrouwen en Arsenal.

"Eigenlijk wilde ik vorig seizoen al stoppen", zegt de voetbalster op de website van Ajax. "De teleurstelling was destijds groot, want aan het einde van de rit stonden we met lege handen en door een hardnekkige bovenbeenblessure heb ik amper gespeeld.

Dit seizoen is gelukkig alles anders. Ik speel lekker, de sfeer is uitstekend en de prestaties van het team zijn ook goed. Toch heb ik uiteindelijk wel naar dit moment toegeleefd. Voor sommigen komt het misschien als een verrassing, maar ik voel gewoon aan alles dat dit vooral een heel mooi moment is om te stoppen.''

Geplaatst op 26 april 2017 om 10:30