Daphne Koster (36) beëindigt haar voetbalcarrière. De aanvoerster van Ajax Vrouwen vindt het mooi geweest, zo meldt ze woensdagochtend via social media.

"Het was voor mij een moeilijke keuze. Uiteindelijk heeft het puur met gevoel te maken", zegt ze op de website van Ajax. "Nu speel ik nog alles, maar vraag ik mezelf af: 'kan ik nog steeds doen wat gevraagd wordt?' Jarenlang heb ik veel aan de kant moeten zetten voor mijn carrière en keuzes gemaakt waar ik nu nog steeds volledig achter sta.

Ik merk echter dat het me steeds meer moeite kost om bepaalde zaken aan de kant te zetten voor mijn sport. Het is ook zo dat ik wel voor de volle 100 procent voor iets wil gaan. Een bijrol zie ik niet zitten. Bovendien is het ook gewoon mooi geweest. Ik heb alles gedaan in mijn carrière en heb niet meer één doel waar ik naartoe werk.''

Geplaatst op 26 april 2017 om 10:34