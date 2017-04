De kampioensploeg van Feyenoord vijf jaar geleden

Feyenoord trad begin deze maand tegen Go Ahead Eagles aan met een voor Eredivisie-begrippen stokoud elftal. Gemiddeld 29,3 jaar was de ploeg die de Deventenaren met 8-0 oprolde. De oudste ploeg in de Eredivisie dit seizoen. Het meest ervaren team van de Eredivisie is het beste team van de Eredivisie. Het overgrote merendeel van de spelers was ook vijf jaar geleden al actief in het profvoetbal. Waar precies zie je in deze fotoserie. Terug naar 2012, vijf jaar voor wat het kampioensjaar moet worden.



Brad Jones mocht af en toe onder de lat staan bij Liverpool.





Terence Kongolo kon het vak leren aan de hand van ervaren krachten als Joris Mathijsen.





Jan-Arie van der Heijden had iedere dag met Piet Velthuizen te maken.





Miquel Nelom hield zich onder andere bezig met de bewaking van Georginio Wijnaldum, mét dreads.





Eric Botteghin moest zich wapenen tegen Wilfried Bony.





Tonny Vilhena behoorde ook in 2012 al tot de uitblinkers.





Marko Vejinovic speelde in 2012 nog wél op regelmatige basis, bij Heracles Almelo.





Hij werd beter en beter: Karim El Ahmadi.





2012, toen Jens Toornstra nog bij ADO Den Haag speelde. En Wesley Verhoek bij Feyenoord.





In 2012 had Eljero Elia ook al 'schijt' en wilde hij ook 'gewoon acties maken'.





Nicolai Jörgensen keerde in 2012 terug bij Kopenhagen na een mislukt avontuur in de Bundesliga.





Steven Berghuis: als het even meezit van euforisch vanwege handhaving in de Eredivisie naar het wínnen van de Eredivisie binnen vijf jaar.





Ook Michiel Kramer speelde in 2012 nog in de marge van het Nederlandse voetbal, bij FC Volendam.





Thomas Vermaelen, Dirk Kuyt en Luis Suarez verdeelden tot dusver maar één Nederlandse landstitel (Vermaelen in 2003/04).











Geplaatst op 26 april 2017 om 13:44