De vijf grootste teleurstellingen van het Eredivisie-seizoen

Teleurstellingen kunnen net zo groot zijn als de verwachtingen aan de wieg ervan. Daar weten de volgende vijf spelers alles van.

5. Heiko Westermann

Heiko Westermann is klaar met zijn reserverol, zo kopte de Duitse krant Die Welt in februari. Wat de krant er niet bij vermeldde is dat de Ajax-aanhang op dat moment ook al een half jaar klaar was met Heiko Westermann.





4. Anass Achahbar

Hij teert nog altijd op zijn status als jeugdspeler en een paar zondagsschoten in het shirt van Feyenoord: Anass Achahbar. Van die zondagsschoten hebben ze er in Zwolle geen gezien. Om een mooi doelpunt te maken zul je wel moeten scoren, heet dat op z'n Cruijffiaans. En zo kon het gebeuren dat de aanvaller die ooit werd beschouwd als een van Europa's meest veelbelovende talenten als 23-jarige bij Jong PEC Zwolle op het veld staat.





3. Stefan Mauk

Talent van het Jaar in Australië, jeugdinternational van dat land en sterspeler van kampioen Adelaide United: bij NEC konden ze nauwelijks geloven dat het was gelukt om Stefan Mauk te strikken. Hij zou de nieuwe nummer tien worden, de spil van het aanvalsspel. Zijn inbreng bij NEC bleef dit seizoen beperkt tot één helft tegen PEC Zwolle.





2. Martin Ödegaard

De shirts waren niet aan te slepen. Nooit eerder verkocht sc Heerenveen binnen een week zoveel shirts met opdruk van een nieuwe speler. Tweehonderd binnen zeven dagen om precies te zijn. Het duurde niet lang voordat de stormloop stagneerde en inmiddels gaat er nog maar een enkele over de toonbank. Het eerste halfjaar van het wondertalent van Real Madrid in Friesland is uitgedraaid op een teleurstelling. Ödegaard heeft nog een seizoen in het Abe Lenstra Stadion voor de boeg om zich te revancheren.





1. Luuk de Jong

Wie Luuk de Jong dit seizoen ziet worstelen kan zich moeilijk voorstellen de vice-topscorer van vorig seizoen aan het werk te zien. Niets herinnert aan de spits die de Eindhovense aanval dicteerde, die de doelpunten aaneenreeg, de kapstok waaraan de kampioensjas werd opgehangen. De man die vorig seizoen 26 keer scoorde in de Eredivisie maakte dit seizoen welgeteld één doelpunt met zijn favoriete rechtervoet. Met links maakte hij er trouwens vier. Misschien moet De Jong zijn voorkeursbeen heroverwegen. Lees in de nieuwe editie van ELF Voetbal, vanaf volgende week donderdag in de winkels, een uitgebreid interview met De Jong over het rampseizoen van PSV en de aankomende transferzomer.





Al het PSV nieuws lezen op PSV Centraal

Geplaatst op 26 april 2017 om 13:46