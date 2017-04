In de wereld waarin alles sneller moet, de transferbedragen almaar stijgen en de mogelijkheden onbeperkt lijken, is het soms ook goed om te relativeren. Het is ook goed om te kijken naar de kleine dingen die de sport juist zo mooi of bekrompen maakt.

Een kleine drie jaar geleden presenteerde Louis van Gaal zijn voorselectie voor het WK 2014 in Brazilië. Er kwam de nodige kritiek op de oefenmeester omdat de Oranje-selectie voor een groot deel uit Eredivisie-spelers bestond. Een heerlijkheid: voetbalinhoudelijke kritiek.

Tijdens het WK kleurde heel Nederland Oranje. Het was dan weliswaar in een 5-3-2-formatie, maar Nederland speelde écht een rol van betekenis in het mondiale voetbal. Als nummer drie van de wereld gaf Van Gaal het stokje over aan Guus Hiddink.

Inmiddels is de formatie die de bronzen vloot binnenhaalde afgezakt naar het niveau Costa Concordia. Een zinkend schip, waarvan de kapitein het al een flinke tijd verlaten heeft. Een schip waarin zelfs de meest bereidwillige mensen niet meer instappen. Een schip waar niemand aan boord of op de kant enig idee meer heeft wie de leiding heeft, heeft gehad of gaat krijgen.

Een stuurloos zinkend schip. Oranje. De ene soap is nog lachwekkender dan de andere. Het wegpromoveren van Bert van Oostveen; de constructie met Danny Blind; de situatie rondom Btsw en Hans van Breukelen; het wel of niet aanstellen van Henk ten Cate. Je ziet door de incidenten het probleem niet meer: namelijk dat Nederland van een trotse natie bijna helemaal klaar is met Oranje.

Iets ergers kan het Nederlands elftal niet overkomen: Oranje is namelijk van ons allemaal. Van iedereen. Alleen op dit moment zijn we met z'n allen gegijzeld door de KNVB. En het maakt allang niet meer uit wie debet is aan deze situatie. Op dit moment rest er maar één ding: schoon schip maken. Alles en iedereen over boord gooien die ook maar iets met deze bestuurlijke onrust te maken had.

En dan King Louis, zet alsjeblieft de kapiteinspet op. Start de motoren. Bepaal de koers. Stuur de bemanning aan. Breng de KNVB terug in rustig vaarwater. En maak Oranje weer van iedereen. Van ons allemaal. Alleen op die manier en met jou, Louis, aan het roer kan er écht opnieuw worden begonnen. Je bent het enige grote mast op ons schip.

Zet de mensen neer op de plekken waarvan jij denkt dat ze nodig zijn. Stel de bondscoach aan die je wilt. Doe het op jouw manier. Het roer mag om. Graag zelfs. Over een x-aantal jaar zullen we dan wel zien waar het schip is gestrand. Maar één ding is zeker: dieper dan nu kunnen we niet meer zinken.

Geplaatst op 26 april 2017 om 14:38