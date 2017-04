In de Eredivisie Vrouwen staat deze week speelronde 2 in de play-offs op het programma. Voetbal Centraal wisselt in aanloop naar de komende wedstrijden kort van gedachten met twee speelsters. Één van hen is aanvalster Vanity Lewerissa (26). Zij speelt met PSV Vrouwen tegen Ajax Vrouwen.

Het is één van de wedstrijden die Vanity Lewerissa het leukst vindt om te spelen. Voor voetballen kun je haar bij wijze van spreken midden in de nacht wakker maken, als ze met PSV Vrouwen tegenstander Ajax Vrouwen treft, is ze ‘s morgens vroeg op de wedstrijddag al helemáál klaar voor een mooie avond. Of het vrijdag spannend wordt, is geen vraag, maar een zekerheid. De ploeg uit Amsterdam mag dan wel bovenaan staan in de tussenstand, de Eindhovenaren wonnen de vorige ontmoeting tussen beide teams met 1-0.

Het enige doelpunt kwam toen op naam van Kirsten Koopmans. Niet van de voet van Lewerissa dus, die wel de clubtopscorer is van de ploeg van trainer Nebojsa Vuckovic. Die is in wedstrijden erg belangrijk geweest met haar goals of assists. Lewerissa is, nu ze weer helemaal fit is na haar zware knieblessure, in vorm. “Ik ben sinds de winterstop steeds fitter geworden en voel me nu top”, zegt ze in gesprek met Voetbal Centraal. “Het gaat erg lekker met me. Ik maak ook weer veel doelpunten. Ik hoop in de laatste weken van het seizoen veel te blijven spelen.”

Nog vijf duels in de play-offs en de bekerfinale en dan zit het seizoen er op. Daarna wacht nog het EK in eigen land, waarop Lewerissa wellicht te zien is. “Het is fijn dat we met PSV Vrouwen in de kampioenspoule spelen, tegen ploegen met misschien wel de beste voetbalsters van het land”, zegt de Maastrichtse. “Dat betekent dat we elke week de nodige weerstand krijgen. Het is fijn om in aanloop naar het EK topwedstrijden te spelen. Hopelijk zit ik komende zomer in de selectie van Oranje.”

Eerst wachten dus nog de duels in de play-offs. Ajax Vrouwen voert de kampioenspoule aan, met dertig punten. PSV Vrouwen staat met ADO Den Haag Vrouwen gedeeld derde, met twintig punten. Er zijn nog vijftien punten te verdienen. “Het wordt gezien die tussenstand een lastig verhaal om kampioen te worden”, erkent Lewerissa. “Dat weten wij ook. Toch geven we zeker niet op. We hopen vrijdag drie punten te kunnen pakken tegen Ajax Vrouwen. Dat is het begin.”

PSV Vrouwen begon vorige week met een nipte nederlaag aan de play-offs. FC Twente Vrouwen scoorde één keer, de Eindhovenaren vonden het net niet. “Dat was als je het mij vraagt een typische 0-0-wedstrijd”, zegt Lewerissa. “FC Twente had meer veldoverwicht, maar het is jammer dat we een ongelukkig tegendoelpunt kregen en die wedstrijd verloren. We gaan er alles aan doen om vrijdag tegen Ajax een beter resultaat te behalen.”

Die tegenstander heeft na drie competitiewedstrijden eerder dit seizoen in ieder geval geen geheimen meer voor PSV Vrouwen. En na de 1-0 zege op Ajax Vrouwen in de vorige ontmoeting is het vertrouwen bij de bezoekende partij groot. “Die overwinning van ons betekende hun eerste nederlaag. Ik denk dat ze daar van geschrokken zijn. Ons gaf het een enorme boost. We geloven er in dat we Ajax nog een keer kunnen verslaan. Twee keer op rij van hen winnen, zou erg fijn zijn.”

Tot slot de voorspellingen van Vanity Lewerissa voor de tweede speelronde in de play-offs:

Ajax Vrouwen - PSV Vrouwen 1-2

FC Twente Vrouwen - ADO Den Haag Vrouwen 2-0

sc Heerenveen Vrouwen - PEC Zwolle Vrouwen 0-1

Telstar Vrouwen - Achilles’29 Vrouwen 3-0

